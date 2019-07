L'Oreal : L'OREAL va s'offrir les parfums Mugler et Azzaro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal continue d'enrichir son portefeuille de marques prestigieuses. Après Valentino l'an dernier, le numéro un mondial des cosmétiques est entré en négociation exclusive avec Clarins en vue de lui racheter ses parfums Mugler et Azzaro. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. L'Oréal a rappelé à l'occasion de cette annonce que la catégorie parfum était au coeur de la stratégie de croissance mondiale de sa branche Luxe, qui compte notamment les marques Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Kiehl's.En 2018, cette branche a dégagé un chiffre d'affaires de 2,07 milliards d'euros, soit 22% du chiffre d'affaires global du groupe. Surtout, elle constitue la locomotive de L'Oréal, avec une croissance organique de 14,4% contre +7,1% pour l'ensemble des activités. De plus, L'Oréal Luxe est l'une des divisions les plus rentables avec une marge d'exploitation de 22,1% contre 21,1% pour le groupe.L'Oréal profite à plein de l'engouement persistant des Chinois pour ses produits de luxe, la zone Asie-Pacifique étant depuis plusieurs années le moteur du groupe.Selon l'AFP, Mugler et Azzaro représentent environ 26 % des 1,6 milliard d'euros du chiffre d'affaires annuel 2018 de Clarins, soit plus de 400 millions d'euros.Sur son site Internet, Clarins assure que les deux parfums féminins de Mugler, Angel et Alien, figuraient en 2017 dans le top 10 des meilleures ventes de parfums féminins en Europe.Dans le giron de L'Oréal, Mugler et Azzaro devraient bénéficier d'une force de frappe plus importante, tant dans le marketing que dans la distribution.En Bourse, l'opération est bien accueillie. L'Oréal gagne 1,7% à 253,50 euros, contre un CAC 40 en hausse modérée.