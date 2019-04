L'Oreal : L'Oréal annonce le projet de renforcer ses activités industrielles dédiées au luxe en France

L'Oréal annonce le projet de renforcer ses activités industrielles

dédiées au luxe en France

-Investissement de 15 millions d'euros dans l'usine d'Aulnay-sous-Bois qui rejoint le pôle luxe d'excellence industrielle du Groupe L'Oréal -

Clichy, le 2 avril 2019 - Afin d'accompagner la forte croissance de L'Oréal Luxe dans le monde, L'Oréal annonce le projet de renforcer ses activités industrielles en France en dédiant son usine située à Aulnay- sous-Bois à la production de collections de parfums et parfums d'exception.

Ce projet permettrait de renforcer l'ancrage industriel et les capacités de L'Oréal Luxe en France avec

4 usines spécialisées par technologie :

∙Collections de parfums et parfums d'exception, à l'usine d'Aulnay-sous-Bois (93) ;

∙Parfums de grande série à l'usine de Gauchy (02) ;

∙Soins et fond de teint à l'usine de Caudry (59) ;

∙Maquillage à l'usine de Lassigny (60).

Avec un investissement de 15 millions d'euros, l'usine d'Aulnay-Sous-Bois deviendrait ainsi la deuxième usine de la « Manufacture du Parfum » de L'Oréal Luxe, forte de savoir-faire, d'expertises et de technologies spécifiques.

Barbara Lavernos, Directrice Générale Technologies et Opérations de L'Oréal, a déclaré « L'usine d'Aulnay-sous-Bois,ainsi transformée pour devenir un acteur stratégique de la production des parfums de L'Oréal Luxe, aurait alors un rayonnement mondial. Ces investissements importants soulignent la volonté de L'Oréal d'adapter agilement son industrie aux enjeux du marché, tout en valorisant les savoir- faire de chacun de ses sites industriels ».

Fruit d'années d'expérience, la stratégie industrielle de L'Oréal, qui compte 11 usines en France, renforce encore son ancrage local. Fort de son savoir-faire d'industriel de la beauté, L'Oréal a décidé d'investir de manière significative pour se doter d'équipements de haute technologie, de dernière génération, mais également pour accompagner ses collaborateurs avec un programme de développement des compétences pour ces métiers exigeants de la production de parfums de luxe.

A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e- commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme

«Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

www.loreal.com- Suivez nous sur Twitter @Loreal