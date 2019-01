L'Oreal : L'Oréal conserve sa place de leader mondial en matière de développement durable, avec une notation AAA du CDP

Chaque année, plus de 6 800 entreprises mettent à disposition du CDP leurs données liées à leur impact environnemental pour qu'une évaluation indépendante ait lieu suivant la méthode de calcul propre à cet organisme. Les entreprises reçoivent ainsi des notes allant de A à D - attestant de l'efficacité de leurs mesures de lutte contre le changement climatique, de leur engagement contre la déforestation, et de leur bonne gestion de l'eau, tandis que celles n'ayant pas communiqué ces informations ou ayant communiqué des informations insuffisantes obtiennent la note F.

L'Oréal est une des deux seules entreprises à être notées A pour les 3 sujets faisant l'objet d'une évaluation par le CDP. Cette note est la reconnaissance de ses actions ambitieuses menées au cours de l'année de référence pour atténuer les risques climatiques, lutter contre la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement, améliorer la gestion de l'eau, et s'engager vers une nouvelle économie durable - sur la base des données de 2018 transmises au CDP.

Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, a déclaré : « C'est une fois de plus un honneur pour L'Oréal d'être notée d'un A dans les 3 thèmes faisant l'objet d'une évaluation par le CDP. L'Oréal est la première et la seule entreprise au monde à obtenir un triple A pour la troisième année consécutive. Notre stratégie de développement durable fait partie intégrante de notre Recherche et innovation comme de nos Opérations et renforce notre engagement envers nos employés et des communautés au sein desquelles nous opérons. Les équipes de L'Oréal, engagées au jour le jour dans le monde entier, peuvent être fières de cette reconnaissance, qui démontre l'engagement fort de L'Oréal sur la voie de la transformation vers un modèle plus durable. Elle nous encourage à aller encore plus loin, plus vite, dans notre lutte contre les principaux défis environnementaux que notre monde affronte aujourd'hui. »

Paul Simpson, Président du CDP, a déclaré : « Félicitations à toutes les entreprises qui se sont classées dans la Liste A cette année. À mesure que l'impact des risques environnementaux sur les entreprises devient de plus en plus claire, des entreprises se positionnent et offrent des solutions, créent de nouvelles opportunités de marché et prospèrent dans la transition vers une économie durable. Nous avons un besoin urgent d'augmenter les actions en faveur de l'environnement et ce à tous les niveaux pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris et les Objectifs de Développement durable. Il est clair que les entreprises sont des acteurs essentiels dans cette transition et celles qui sont notées d'un A ont fait la preuve de leur détermination à apporter une contribution considérable à l'avancée vers ces objectifs. »