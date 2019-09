L'Oreal : L'Oréal crée le premier Bachelor "Coiffure et Entrepreneuriat"

Avec l'ouverture de ce nouveau campus, l'ambition de L'Oréal, est « d'offrir aux jeunes talents de la coiffure de demain l'ensemble des outils nécessaires pour innover et repenser le parcours client afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs à la recherche d'expériences uniques », comme l'a justement expliquéNathalie Roos, directrice générale de la division produits professionnels. Au-delà des compétences métier, ce projet entend mettre en place une pédagogie inédite visant à amplifier et diversifier les compétences du métier, en plaçant le parcours client et les outils digitaux au cœur de l'enseignement.

Pour Konstantinos Moustakas, International Formation Project Manager, « ce cursus a la particularité d'offrir une formation très pratique, ouvrant la voie à toutes les orientations possibles dans la coiffure, en développant les compétences propres à chacune : travail en salon, en backstage, en éditorial… ». Lui-même issu du secteur, il a accompagné la création du cursus avec son expertise métier : « nous avons souhaité modeler l'école idéale : moderne, interactive, avec des professeurs aux parcours inspirants, et un diplôme reconnu ».

Développer des compétences transverses en entrepreneuriat et digital

Situé dans le 14e arrondissement parisien, l'établissement ouvrira ses portes à 150 étudiants dès la rentrée 2020. Ces derniers intégreront un programme de formation de trois ans, à l'issue duquel ils obtiendront le Bachelor « Coiffure et Entrepreneuriat », correspondant à un niveau BAC + 3.

« Avec plus de 10 000 postes vacants dans le secteur, le métier de la coiffure fait face aujourd'hui à une insuffisance de profils qualifiés et motivés, analyse Nathalie Roos. Avec la création de notre école et du premier Bachelor « Coiffure et entrepreneuriat », nous souhaitons créer une filière d'excellence attractive pour les jeunes générations en leur proposant une formation complète qui enseigne non seulement la maîtrise technique, mais aussi des compétences transverses en entrepreneuriat et digital. »

Former dix mille coiffeurs en dix ans

Grâce à cette opération, L'Oréal souhaite développer l'attractivité de la filière auprès des jeunes, et renforcer l'employabilité au sein du second secteur de l'artisanat en France. Notre objectif ? Former 10 000 coiffeurs en dix ans, venus d'horizons divers. Ouverte au plus grand nombre, la formation accueillera non seulement des étudiants issus de la filière coiffure et dotés d'un brevet professionnel, mais également des titulaires de la filière générale du baccalauréat, des professionnels ou encore des professionnels en reconversion. Et pour ceux qui souhaiteraient se remettre à niveau techniquement, un cours d'un mois sera proposé avant l'intégration à la formation.

« C'est l'école à laquelle j'aurais rêvé de m'inscrire si j'avais commencé mes études aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle permettra une véritable revalorisation du métier », conclut Konstantinos Moustakas.