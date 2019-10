L'Oreal : L'Oréal désigné l'une des entreprises les plus paritaires au monde et N° 1 en France par Equileap

« L'Oréal est une entreprise engagée de longue date en faveur de la Diversité et de l'Inclusion, et nous avons fait du combat pour l'égalité professionnelle l'une de nos priorités depuis plus de 15 ans.

La mobilisation des entreprises désormais en marche au niveau mondial nous encourage à poursuivre nos efforts et à continuer à être ambitieux sur ces questions. Aujourd'hui, notre performance extra-financière est aussi essentielle que notre performance financière »,commente Jean-Claude Le Grand Directeur Général des Relations Humaines du Groupe L'Oréal.

Le classement Equileap est devenu ces trois dernières années la référence en matière d'investissement responsable dans les entreprises ayant accéléré leur transition vers la parité.

Parmi les 3 500 entreprises étudiées par Equileap, L'Oréal figure à la 4ème place du classement international, à la 2ème place au niveau européen et à la 1ère place en France.

Pionnier en matière d'égalité

L'Oréal est engagé au quotidien, partout dans le monde, en faveur de la promotion des femmes : égalité d'accès aux promotions et aux formations, réduction des écarts de salaire. L'Oréal a en effet été précurseur en faisant appel à l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques) dès 2007, pour procéder à une analyse de la rémunération annuelle des collaborateurs en France. Depuis 2017, le Groupe déploie cette approche au niveau international. L'entreprise se fait également auditer régulièrement pour obtenir les certifications GEEIS (Gender Equality European and International Standard) dans 23 pays et EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) dans 7 pays.

En 2018, L'Oréal a été l'une des entreprises engagées dans la création du programme européen « Une femme sur trois » pour lutter contre les violences faites aux femmes dans la sphère privée.

