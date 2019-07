L'Oreal : L'Oréal est fier de soutenir la communauté LGBTI

L'Oréal a été l'une des premières entreprises à soutenir officiellement depuis 2018 les Normes de Conduite LGBTI des Nations Unies afin de lutter contre les discriminations envers les personnes de la communauté LGBTI. Cette initiative est totalement en ligne avec les principes éthiques du Groupe. Engagé de longue date en faveur des Droits de l'Homme, de la diversité et l'inclusion, L'Oréal ne se contente pas de porter haut les couleurs du drapeau arc-en-ciel !

Le Groupe soutient de nombreux projets locauxet concrets et concrets

visant à sensibiliser les collaborateurs et à encourager l'égalité sur le lieu de travail. L'un des piliers de cette stratégie de long terme est la parité et une attention particulière est portée à la mise en place d'environnements inclusifs.

L'Oréal USA, un employeur exemplaire en matière d'égalité

Dans cette optique, le « Corporate Equality Index (CEI) » 2018 de la « Human Rights Campaign Foundation » a attribué la note maximale de 100 à L'Oréal USA et lui a décerné le titre de « Meilleur Employeur » dans le domaine de l'égalité LGBTI. En deux ans, plus de 140 personnes ont ainsi rejoint le réseau de collaborateurs OUT@L'Oréal.

Ce think tank interne a notamment innové cette année avec « March For Me » : cette campagne digitale a permis à tous les collaborateurs du Groupe voulant soutenir la World Pride, mais dans l'impossibilité de se rendre à New York le 30 juin prochain, d'être représentés. En tout, près de 860 collaborateurs de L'Oréal ont défilé lors de cette marche.

Un échange de bonnes pratiques inclusives au sein de L'Oréal Mexique

L'Oréal a mis en place, au Mexique, un environnement de travail inclusif en faveur des collaborateurs LGBTI avec l'initiative « FREE TO BE ». Ce réseau d'employés issus de la communauté LGBTI encourage les échanges de bonnes pratiques au sein de la filiale. L'Oréal Mexique est également membre du réseau PRIDE CONNECTION, un groupe d'entreprises luttant contre les discriminations envers les personnes LGBTI. Enfin, les collaborateurs ont également défilé lors de la Pride March à Mexico en 2018.

L'Oréal France sensibilise ses collaborateurs à la lutte contre les discriminations

Le 17 mai dernier, L'Oréal France a célébré la Journée Mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Les collaborateurs ont eu l'occasion d'assister à une journée de conférences sur le sujet. Des actions de sensibilisation ont également été organisées sur le campus de L'Oréal France.

L'Oréal Royaume Uni et Irlande soucieux du bien-être de ses collaborateurs en transition

Lancée en 2017, l'initiative OUT@L'Oréal a permis à L'Oréal d'être considéré comme un « employeur de choix » pour la communauté LGBTI au Royaume Uni et en Irlande. Un réseau de collaborateurs actifs sur le sujet a été mis en place ainsi qu'un audit des pratiques internes afin de répondre au mieux aux attentes de cette communauté. En 2019, la filiale a lancé une politique en faveur des collaborateurs « en transition » afin de leur offrir un cadre bienveillant.