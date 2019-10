L'Oreal : L'Oréal et Albéa annoncent le développement d'une innovation de rupture pour les packaging cosmét...

propos d'Albéa

Nous fabriquons les packagings et solutions beauté que vous utilisez chaque jour - tubes, rouges à lèvres, mascaras, pompes parfums et lotion, applicateurs et bien plus encore. Nous servons des marques prestigieuses et émergentes, qu'elles soient indépendantes ou fortes de leur héritage, petites ou grandes, locales ou internationales. Nous nous engageons à servir nos clients, partout dans le monde, grâce à nos 15 000 collaborateurs et nos 40 sites industriels en Europe de l'est et de l'ouest, en Amérique du nord et du sud, en Afrique, en Chine et à travers l'Asie. Notre devise est

Produit par Albéa, produit de façon responsable » car nous avons à cœur de préserver l'environnement et nos communautés. Notre ambition est d'être la meilleure entreprise pour nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes.

Nous sommes Albéa, le leader mondial du packaging beauté.

