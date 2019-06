L'Oreal : L'Oréal lance l'essayage virtuel de maquillage sur Amazon grâce à l'Intelligence artificielle

L'Oréal lance l'essayage virtuel de maquillage sur Amazon

grâce à l'Intelligence artificielle

Clichy, le 4 juin 2019 - L'Oréal lance le premier essayage virtuel de maquillage sur Amazon avec ModiFace, le leader mondial de la Réalité augmentée et de l'Intelligence artificielle du groupe L'Oréal. Grace à cette technologie, les utilisateurs d'Amazon pourront pour la première fois tester virtuellement des produits de beauté, en prenant une vidéo ou un selfie avec la caméra de leur téléphone.

Disponible sur Amazon Web Services, la technologie permet de générer un résultat réaliste et automatiquement calibré en fonction des teintes de maquillage. Les distributeurs pourront facilement intégrer l'essayage virtuel pour un nombre illimité de leurs produits. Les simulations de chaque teinte en réalité augmentée se font de manière automatique grâce aux informations fournies par les marques et les images-descriptifs des produits sur les réseaux sociaux. La technologie est capable d'analyser les informations textuelles et visuelles concernant une teinte de maquillage et de la reproduire de façon réaliste grâce à la Réalité augmentée.

Parham Aarabi, PDG de ModiFace, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Amazon afin d'offrir à leurs clients une technologie d'essayage virtuel de maquillage, et ainsi améliorer leur expérience d'achat en ligne. Grâce à l'Intelligence artificielle, notre technologie unique permet un rendu très réaliste des couleurs. Les consommateurs peuvent ainsi tester des milliers de rouges à lèvres disponibles sur Amazon et acheter les teintes qui leur vont le mieux. »

Nicolas Le Bourgeois, Directeur Amazon Beauty, a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec ModiFace pour améliorer l'expérience d'achat de cosmétiques en ligne en offrant la possibilité d'essayer les produits virtuellement avant de les acheter. Grâce à cette nouvelle expérience basée sur l'Intelligence artificielle, les clients d'Amazon peuvent désormais essayer facilement des milliers de rouges à lèvres, partager des photos avec leurs amis, et enfin acheter les produits en toute confiance, où qu'ils soient, quand ils le veulent, pour les recevoir directement chez eux. Ce lancement s'inscrit dans notre ambition : être le lieu de référence pour tous ceux qui souhaitent découvrir et acheter des produits de beauté en ligne. »

La technologie est en déploiement sur Amazon aux États-Unis et au Japon.

propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

