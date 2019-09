L'Oreal : L'Oréal, nommé Global Compact LEAD par les Nations Unies, poursuit sa contribution dans la lutte ...

Lise KINGO, PDG et Directrice Générale du Global Compact des Nations Unies, a déclaré : « Les entreprises LEAD représentent le plus haut niveau d'engagement de Global Compact des Nations Unies. Plus que jamais, le monde a besoin que les entreprises de toute taille - comme celles nommées Global Compact LEAD - travaillent de manière continue pour améliorer leur performance en matière de développement durable et jouent leur rôle pour construire un monde meilleur. »

Plusieurs engagements jalonnent la trajectoire que L'Oréal s'est fixée pour atteindre cet objectif de zéro émission nette à horizon 2050. Le Groupe s'est engagé à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3 de 25 % d'ici à 2030, par rapport à 2016, et réduira de 100 % en valeur absolue les émissions de tous ses sites industriels, administratifs et de recherche d'ici à 2025, par rapport à 2016. Ces engagements ont été validés en décembre 2017 par l'initiative Science Based Targets, ce qui démontre qu'ils respectent la trajectoire requise par l'Accord de Paris.

Clichy, 24 septembre 2019 - Le Sommet des Nations Unies pour l'Action pour le Climat à New York a mis en lumière l'importance de la contribution des entreprises à la lutte contre le changement climatique. Conformément à ses engagements de longue date en matière d'action climatique, L'Oréal a franchi une étape supplémentaire en rejoignant l'initiative Business Ambition for 1.5°C, un appel à l'action lancé par une vaste coalition de dirigeants d'entreprises, de la société civile et de l'ONU.

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e- commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Le programme Sharing Beauty with All a été lancé en 2013. Entièrement intégré à la chaîne de valeur du Groupe, il résume les engagements de L'Oréal en matière de développement durable d'ici à 2020 et aborde tous ses impacts : de la conception des produits à leur distribution, y compris le processus de fabrication ou le choix des composants. Chaque année, L'Oréal communique de manière transparente et chiffrée sur sa progression. Aujourd'hui, le Groupe est l'une des entreprises les plus reconnues à l'échelle internationale de par son ambition et son sérieux en matière de développement durable.

