L'Oreal : L'Oréal, nommé Global Compact LEAD par les Nations Unies, poursuit sa contribution dans la lutte contre le climat en s'engageant à zéro émission nette d'ici à 2050

Clichy, 24 septembre 2019 - Le Sommet des Nations Unies pour l'Action pour le Climat à New York a mis en lumière l'importance de la contribution des entreprises à la lutte contre le changement climatique. Conformément à ses engagements de longue date en matière d'action climatique, L'Oréal a franchi une étape supplémentaire en rejoignant l'initiative Business Ambition for 1.5°C, un appel à l'action lancé par une vaste coalition de dirigeants d'entreprises, de la société civile et de l'ONU.

L'Oréal s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici à 2050, pour contribuer à maintenir la hausse de la température mondiale en-dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Alexandra PALT, Directrice Générale de la Responsabilité sociétale et environnementale de L'Oréal, a déclaré : « Le changement climatique n'est plus un problème lointain, pour les générations futures. L'Oréal a été l'une des premières entreprises à se fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 liées à son activité industrielle et à les atteindre. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons aller beaucoup plus loin et réduire notre impact en accord avec ce que recommandent les experts scientifiques, et ce que les limites de notre planète nous imposent. »

Plusieurs engagements jalonnent la trajectoire que L'Oréal s'est fixée pour atteindre cet objectif de zéro émission nette à horizon 2050. Le Groupe s'est engagé à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3 de 25 % d'ici à 2030, par rapport à 2016, et réduira de 100 % en valeur absolue les émissions de tous ses sites industriels, administratifs et de recherche d'ici à 2025, par rapport à 2016. Ces engagements ont été validés en décembre 2017 par l'initiative Science Based Targets, ce qui démontre qu'ils respectent la trajectoire requise par l'Accord de Paris.

Cette approche scientifique fait suite à dix ans de travail mené par L'Oréal pour réduire son empreinte carbone. Le Groupe a déjà réduit les émissions de ses sites industriels de 77 % en valeur absolue entre 2005 et 2018. Fin 2018, 38 sites de L'Oréal avaient atteint la neutralité carbone. Cette performance exceptionnelle est reconnue par le CDP, qui a attribué 6 années de suite à L'Oréal la note « A » - le plus haut niveau de performance - pour ses efforts dans la lutte contre le changement climatique.

L'Oréal a réaffirmé son leadership et son engagement à réduire son empreinte environnementale lors du UN Global Compact Leaders Summit. L'Oréal a été nommé Global Compact LEAD pour son soutien continu envers le Global Compact des Nations Unies et ses Dix Principes d'entreprise responsable.

Lise KINGO, PDG et Directrice Générale du Global Compact des Nations Unies, a déclaré : « Les entreprises LEAD représentent le plus haut niveau d'engagement de Global Compact des Nations Unies. Plus que jamais, le monde a besoin que les entreprises de toute taille - comme celles nommées Global Compact LEAD - travaillent de manière continue pour améliorer leur performance en matière de développement durable et jouent leur rôle pour construire un monde meilleur. »

