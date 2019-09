L'Oreal : L'Oréal ouvre une école et crée le 1er Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat

L'Oréal ouvre une école

et crée le 1er Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat

Clichy, le 10 septembre 2019 - L'Oréal annonce l'ouverture de son école dédiée aux métiers de la coiffure ainsi que la création du 1er Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat, une initiative qui témoigne de l'engagement de L'Oréal à accompagner la transformation des métiers de la coiffure. Partenaire historique de la profession, L'Oréal initie une approche pédagogique inédite visant à amplifier et diversifier les compétences du métier, en plaçant le parcours client et les outils digitaux au cœur de l'enseignement.

L'Oréal souhaite ainsi développer l'attractivité de la filière auprès des jeunes et renforcer l'employabilité du second secteur de l'artisanat en France, avec pour ambition de former 10 000 coiffeurs en 10 ans.

Nathalie ROOS, Directrice Générale de la Division Produits Professionnels de L'Oréal, a déclaré :

Avec plus de 10 000 postes vacants dans le secteur, le métier de la coiffure fait face aujourd'hui à une insuffisance de profils qualifiés et motivés. Avec la création de notre école et du 1 er Bachelor

Bachelor coiffure et entrepreneuriat », nous souhaitons créer une filière d'excellence attractive pour les jeunes générations en leur proposant une formation complète qui enseigne non seulement la maîtrise technique, mais aussi des compétences transverses en entreprenariat et digital. Notre ambition est d'offrir aux jeunes talents de la coiffure de demain l'ensemble des outils nécessaires pour innover et repenser le parcours client afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs à la recherche d'expériences uniques. »

Situé à Paris, dans le 14ème arrondissement, le nouveau campus ouvrira ses portes début 2020 pour accueillir chaque année 150 étudiants aux profils variés. Ils intègreront un programme de formation pour une durée de 3 ans. À l'issue de ce parcours, les jeunes diplômés obtiendront le Bachelor « Coiffure & Entrepreneuriat » qui correspond à un niveau BAC+3.

Afin d'offrir la formation au plus grand nombre, le Bachelor sera ouvert à des jeunes provenant de la filière coiffure et possédant un brevet professionnel, mais aussi à des candidats titulaires d'un Bac généraliste ou professionnel ou en reconversion. Ils pourront, en amont du concours d'admission, suivre un cours d'un mois de mise à niveau technique accélérée, afin d'intégrer le Bachelor.

