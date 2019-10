L'Oreal : L'Oréal reçoit le Grand Prix de la Transparence 2019 Toutes Catégories

Lors de la 10e Cérémonie des Grands Prix de la Transparence, le 2 octobre dernier, le groupe L'Oréal a reçu le Grand Prix de la Transparence Toutes Catégories.

Depuis 2009, les Grands Prix de la Transparence récompensent la qualité de l'information réglementée des sociétés de droit français du SBF 120. L'objectif est de permettre aux émetteurs de mesurer chaque année leurs performances en matière de transparence et d'identifier les meilleures pratiques.

Christophe Babule, Directeur Général Administration et Finances, s'est vu remettre le prix récompensant L'Oréal à côté des sociétés telles que Valéo et Véolia Environnement. Il a expliqué que « Bien au-delà des obligations réglementaires, chez L'Oréal, nous avons la conviction que l'ensemble des informations financières et extra-financières que nous publions et enrichissons chaque année est une formidable opportunité de présenter et de valoriser notre business model auprès de toutes les parties prenantes. »

En 2019, plus de 50 000 données ont été collectées, selon une méthodologie fondée sur quatre piliers définis avec le régulateur :

Accessibilité

Précision : obtenir l'intégralité des contenus réglementaires et les informations complémentaires utiles à leur compréhension,

Comparabilité : détenir une information dont la présentation permet une comparaison rapide entre les émetteurs grâce au strict respect des normes réglementaires ou de marché,

Disponibilité : disposer de toute l'information le plus tôt possible, en français et en anglais, dans tous les formats (papier, web...), pour ne favoriser ou défavoriser aucun lecteur.

Parmi les nouveautés cette année, les prix sont ouverts aux sociétés hors SBF120, à l'Asset Management et aux Assurances.

Laurent Rouyrès, Président de Labrador et créateur des Grands Prix a expliqué que « Les Grands Prix sont cette année encore l'occasion de récompenser les efforts de pédagogie et d'accessibilité déployés par les entreprises et de mesurer le chemin qu'il nous reste à parcourir pour une information d'entreprise accessible à tous. »