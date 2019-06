L'Oreal : L'Oréal récompense les initiatives sociales des dermatologues au Congrès Mondial de Dermatologie...

Lauréats des Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie 2019

« Caring to Inspire Skin Confidence »

Pour l'Afrique et le Moyen-Orient : Prof. Dalia Gamal Aly et Dr. Ragia Hany Weshahy d'Égypte

For a Better Life after Burns (Pour une vie meilleure après les brûlures)

Le projet, dirigé par ces dermatologues à Gizeh, en Égypte, est mis en œuvre sous la forme d'un joint-venture avec l'Ahl Masr Foundation, une association égyptienne à but non lucratif venant en aide aux victimes de brûlures et proposant un programme de prévention et de sensibilisation concernant les accidents pouvant entraîner des brûlures et leurs conséquences, au sein des communautés les plus marginalisées.

Pour l'Asie : Dr Sabina Bhattarai du Népal

Dermatology Patient Care in Rural Nepal: Reaching the Unreached (Prise en charge des patients atteints

de troubles dermatologiques dans les campagnes népalaises : atteindre ceux qui sont hors de portée)

Le projet, soutenu par Dr Bhattarai, est dirigé par l'association à but non lucratif « Ek Ek Paila », créée après le tremblement de terre de 2015. Il vise à apporter des soins médicaux, gratuitement et de façon suivie, aux personnes vivant dans les zones dévastées par le tremblement de terre mais aussi, dorénavant, aux personnes vivants dans les régions reculées du Népal. Grâce à cette initiative, 1575 patients atteints de maladies de peau vectrices de stigmatisation sociale ont pu bénéficier de services de dépistage, d'identification et de traitements, dans des régions où aucun dermatologue n'est présent.

Pour l'Europe : Prof. Kathrin Giehl d'Allemagne

Besonderhaut: Initiative for Children with Rare and Genetic Skin Diseases (Initiative pour les enfants atteints de maladies de peau rares et génétiques)

Le projet Besonderhaut, créé par le professeur Giehl, est dirigé par la « Deutsche Stiftung Kinderdermatologie » (Fondation allemande pour la dermatologie pédiatrique). Le projet consiste à mettre en œuvre différentes méthodes et activités afin de soutenir les patients atteints de maladies chroniques rares et génétiques (ichytose, epidermolysis bullosa, sclérose tubéreuse, etc.) ainsi que leurs familles. Son principal objectif est d'améliorer la qualité de vie et l'estime de soi des enfants souffrant de ces maladies afin de favoriser leur intégration au sein de la société.

Pour l'Amérique du Nord : Dr Mark Holzberg des États-Unis

Volunteer Dermatologist Dermatology Clinic for Atlanta's Homeless at the Mercy Care Clinic at the Gateway Center (Clinique de dermatologie bénévole pour les sans-abris d'Atlanta au sein de la Mercy Care Clinic du Gateway Center)

La Mercy Care Clinic dispense des premiers soins, des soins dentaires, oculaires et pédiatriques, des traitements contre le VIH et propose des programmes de sensibilisation aux problèmes de santé. En 2009, Mercy Care a créé, avec le Gateway Center, une association visant à apporter des premiers soins et des soins dentaires aux sans- abris de la région métropolitaine d'Atlanta. Le programme mis en œuvre par le Dr Holzberg a mis en place un service de dermatologie complet au sein de la clinique, grâce à la contribution de 8 dermatologues et de la Georgia Society of Dermatology & Dermatologic Surgery, et d'offrir à cette population un accès aux soins dermatologiques.

Pour l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale : Dr. Carolina Reato Marçon du Brésil

Pró-Albino Program: Prevention, Diagnosis and Treatment of Actinic Skin Damage, Emotional Support and

Social Inclusion in Albinism (Programme Pró-Albino : prévention, diagnostic et traitement des lésions cutanées de kératose actinique, soutien émotionnel et intégration sociale des personnes atteintes d'albinisme)

Le département de dermatologie de l'hôpital Santa Casa de Misericórdia enregistre un taux élevé de cancers de la peau et de lésions de kératose actinique chez les patients atteints d'albinisme. Le département a donc décidé de réagir par la mise en œuvre d'un programme visant à agir de manière efficace pour la prévention et la prise en charge anticipée des cancers de la peau et pour apporter à ces patients un soutien émotionnel et social.

