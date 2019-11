L'Oreal : L'Oréal repense les laboratoires du futur, durables et flexibles, dans son centre de Recherche de...

L'Oréal repense les laboratoires du futur, durables et flexibles,

Clichy, le 5 novembre 2019 - L'Oréal inaugure le 6ème bâtiment de laboratoires de son campus de Recherche à Chevilly-Larue, entièrement organisé en laboratoires flexibles et collaboratifs à la pointe des meilleurs standards de construction durable. Ce bâtiment dédié aux équipes de recherche en soins visage et corps, hygiène, et parfums, abrite 140 postes de travail sur 4600 m². Il vient compléter un dispositif de 8 centres de Recherche en France et 21 dans le monde avec 3993 collaborateurs dédiés à la Recherche en 2018.

L'Oréal a développé son propre concept de laboratoire flexible au fil de l'installation de ses différents centres de Recherche à travers le monde : espaces de travail organisés en plateaux, paillasses modulables et polyvalentes, mobilité des équipements, réagencement en moins d'une heure. Au niveau des outils, des carrousels nomades mettent près de 90 matières premières à portée de main autour du module de pesée, et des équipements de visioconférence au sein des laboratoires permettent aux équipes d'interagir en direct avec leurs collègues dans le monde. Pour Philippe TOUZAN, Directeur international du portefeuille de projets et de l'Open Innovation qui a conduit le projet « la flexibilité de l'espace de travail est devenue un élément déterminant dans la conception des laboratoires pour favoriser la créativité des équipes multidisciplinaires en mode projet. »

Dès le début du chantier, les règles de conception bioclimatique ont été adoptées pour favoriser les économies d'énergie et réduire les dépenses de chauffage et de climatisation, tout en préservant un cadre de vie agréable. Les performances thermiques du bâtiment font des progrès notoires : de la laine minérale pour les façades, du polystyrène pour la toiture et les parties enterrées, et un double vitrage à faible émission à lame d'argon assurent une enveloppe très isolante. Les surfaces vitrées de la façade garantissent un éclairage naturel qui limite le recours à l'éclairage artificiel. Enfin, les espaces extérieurs plantés en pleine terre et les terrasses végétalisées sont conçus comme des écosystèmes vivants qui récupèrent l'eau de pluie et accueillent flore et faune, ce qui contribue à la lutte contre la perte de biodiversité en milieu urbain.

Le site a obtenu les certifications ISO 14 001 pour le management de l'environnement, ISO 45 001 pour celui de la santé sécurité au travail et ISO 50 001 pour celui de l'énergie. Ce nouveau bâtiment vise en 2019 la certification NF HQE™ Construction Bâtiments Tertiaires qui distingue les constructions dont les impacts environnementaux et énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles et atteignent ici le niveau exceptionnel. Il participe à la démarche expérimentale pour le label E+C- (Energie Positive, Réduction Carbone) avec l'ADEME qui reconnaît les bâtiments compétitifs sur les plans énergétique et carbone.

