L'Oreal : L'Oréal signe un partenariat avec Expo 2020 Dubai et devient partenaire officiel pour la catégori...

L'Oréal signe un partenariat avec Expo 2020 Dubai

et devient partenaire officiel pour la catégorie

« produits et services de beauté »

Dubaï / Clichy, le 4 février 2020 - L'Oréal et Expo 2020 Dubai ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat faisant de L'Oréal le partenaire officiel de l'Expo pour la catégorie « produits et services de beauté » avec un focus sur le développement durable, l'innovation et la beauté.

Pendant l'Expo 2020 Dubai, L'Oréal présentera ses derniers produits et services et participera aux évènements autour du futur de la beauté, marqués par la personnalisation, les nouvelles technologies et l'innovation durable. L'Oréal ouvrira un pop-up store et des studios beauté sur le site de l'Expo et proposera aux visiteurs des conférences et tables rondes, des évènements beauté et des expériences immersives sur place.

L'Oréal sera également présent au sein du Pavillon France où le Groupe organisera des conférences B2B et évènements avec des porte-paroles qui s'exprimeront sur l'émancipation des femmes, le changement climatique, la technologie et le futur de la beauté.

Pour en savoir plus sur le Pavillon France : www.francedubai2020.com

Mohammed Alhashmi, Chief Technology Officer, Expo 2020 Dubai, a déclaré : « L'innovation est au cœur de l'Expo 2020. Grace à notre partenariat avec L'Oréal, pionnier et leader de longue date de l'industrie cosmétique, les visiteurs de l'Expo 2020 vont découvrir en avant-premièresa contribution pour construire le futur de ce secteur dynamique et florissant. »

Alexandre Popoff, Directeur Général Zone Europe de l'Est et Afrique, Moyen‐Orient de L'Oréal, a dit : « Chez L'Oréal, notre mission est de satisfaire les envies et besoins de beauté des femmes et des hommes dans chaque partie du monde. Notre vision de la beauté est durable, sur-mesureet portée par les nouvelles technologies afin de rendre les produits et services de beauté encore plus accessibles, adaptés et inspirants pour tous. Nous sommes honorés de ce partenariat avec Expo 2020 Dubai, un endroit idéal pour présenter nos innovations et partager notre vision du futur avec les femmes et les hommes du monde entier. »

Plus grand évènement jamais organisé dans la région avec 200 participants et 25 millions de visiteurs attendus, Expo 2020 se déroulera sur une période de 6 mois, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

