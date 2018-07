L'Oreal : L’OREAL soutient les Normes de Conduites à l’intention des Entreprises des Nations Unies

L'OREAL soutient les Normes de Conduites à l'intention des Entreprises des Nations Unies.

Cette initiative est en ligne avec nos Principes Éthiques: INTEGRITÉ, RESPECT, COURAGE & TRANSPARENCE, notre engagement de longue date en faveur des Droits Humains tel que décrit dans notre Charte Éthique et Politique Droits Humains et notre stratégie à long terme et proactive en matière de diversité et d'inclusion.

L'OREAL est particulièrement vigilant concernant la promotion de l'inclusion sur le lieu de travail et se félicite des Normes de Conduites LGBTI des Nations Unies à l'intention des Entreprises car elles représentent un cadre utile et pratique permettant d'accélérer le changement.