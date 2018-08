L'Oreal : L’Oréal annonce le projet d’acquisition de la Société des Thermes de La Roche-Posay

Créée en 1921, la STRP est la première station en Europe exclusivement dédiée aux affections dermatologiques. L'eau thermale de La Roche-Posay présente des propriétés thérapeutiques anti-inflammatoire, cicatrisante et apaisante, pour soigner les maladies de peau (eczéma, psoriasis, séquelles cicatricielles de brûlure, suites cutanées de traitements contre le cancer). En 2017, l'activité thermale bénéficie à plus de 7 500 patients par an, générant un chiffre d'affaires de 3.6 millions d'euros.

Laetitia Toupet, Directrice Générale de La Roche-Posay, a déclaré : « ce projet d'acquisition nous permettra de pérenniser et renforcer l'ancrage dermatologique de la marque La Roche-Posay en développant les indications existantes et de faire de la station thermale le fleuron de la marque.»

Recommandée par plus de 90 000 dermatologues dans le monde, la marque La Roche-Posay crée des soins formulés à l'eau thermale pour les peaux sensibles. Première marque dermocosmétique mondiale, les principales gammes de la marque sont Lipikar (peau sèche), Anthélios (photoprotection), Effaclar (peaux à tendance acnéique), Tolériane (peau sensible) et Cicaplast (réparation cutanée).

Ce projet fera l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel concernées et devrait ensuite être finalisé dans les prochains mois.