L'Oreal : L’Oréal célèbre le 10ème anniversaire de ces DisAbility Awards et renouvelle son engagement en faveur des personnes en situation de handicap

« La diversité et l'inclusion sont un fil rouge de la stratégie de L'Oréal. Proposer un environnement inclusif et divers est pour nous à la fois un enjeu business de performance, une priorité RH et une posture d'employeur responsable », réaffirme Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.

Cette année, L'Oréal célèbre la 10ème édition des DisAbility Awards, une compétition interne consacrée à l'inclusion des personnes en situation de handicap et visant à partager et promouvoir les bonnes pratiques. Cette édition a marqué un véritable tournant en mettant à l'honneur des initiatives destinées non seulement aux consommateurs mais aussi aux communautés les plus vulnérables. 63 projets ont été présentés et 15 finalistes ont eu l'opportunité de défendre leur projet devant un jury international qui a désigné 4 gagnants et un Prix Spécial.

Et les gagnants sont…

Pour les initiatives orientées « collaborateurs »

Parmi les initiatives qui ont été récompensées, le programme 'Breaking Barriers' de la Colombie qui illustre un engagement fort et durable, via l'inclusion de personnes malentendantes. Alors même que la législation locale n'impose pas d'obligation légale, le site de production colombien est la seule usine au monde qui dispose d'un tel niveau d'équipement. Il s'agit donc d'un site exemplaire en matière d'inclusion.

Le projet 'BeatTheStigma' présenté par le UK et l'Irlande encourage la sensibilisation aux maladies mentales dans l'entreprise, pour dissiper une culture de la peur et du silence sur ce type de sujet. Cette initiative change véritablement la donne sur cet enjeu et constitue un véritable levier pour accroître le bien-être des collaborateurs.

Pour les initiatives orientées « consommateurs »

Le projet 'All included - We're all worth it' de L'Oréal Paris Portugal a intégré sur son site web des vidéos sous-titrées, des tutoriels audio, des étiquettes produits en braille, et a formé son service client pour qu'il puisse répondre aux consommateurs souffrant de déficiences auditives ou visuelles. Ce dispositif très complet a eu un impact notable en matière d'accessibilité numérique.

Pour les initiatives orientées « communautés »

Le programme pakistanais 'Naya Aghaaz' propose des formations gratuites à la beauté à des femmes en situation de handicap et issues de milieux défavorisés. L'objectif ? Améliorer leur employabilité et leur niveau de vie. Cette initiative citoyenne, qui a été menée sous l'égide du programme de la Fondation L'Oréal Beauty for a better life soutient une noble cause.

… et le Prix Spécial du jury

La Russie a été récompensée pour ses progrès et résultats très significatifs en matière d'inclusion de personnes en situation de handicap. L'initiative 'Inclusive Company for Disabled People' a encouragé l'embauche de candidats en situation de handicap, et leur a permis de monter progressivement en compétences et ainsi d'évoluer au sein de l'entreprise.

