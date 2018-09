L'Oreal : L’Oréal dans le top 10 de l'indice Diversité et Inclusion de Thomson Reuters

Les scores de l'indice de Thomson Reuters sont calculés en fonction de 24 critères liés à la Diversité et l'Inclusion, regroupés au sein de quatre piliers principaux : la diversité, l'inclusion, le développement des collaborateurs et les controverses dans les médias. Seules les sociétés avec des scores sur l'ensemble de ces piliers se voient attribuer un score global.

« L'Oréal est engagé de longue date en faveur de la Diversité et l'Inclusion et cette nouvelle reconnaissance vient saluer et encourager nos efforts » a déclaré Jean-Claude Le Grand, Directeur des Relations Humaines du Groupe. « Nous sommes en effet convaincus que la Diversité et l'Inclusion sont un puissant levier de performance et une source incontestable d'innovation ».

L'indice de Thomson Reuters a évalué la diversité sous l'angle de l'égalité professionnelle, de la diversité culturelle au sein des équipes et des comités de direction, et des objectifs fixés. L'Oréal est en effet reconnu de longue date comme l'un des chefs de file mondiaux de l'égalité de genre et promeut la parité et l'égalité salariale à tous les niveaux de l'entreprise.

En matière d'inclusion, le Groupe encourage le recrutement et le maintien en poste des personnes en situation de handicap via une politique volontariste régissant l'accessibilité, l'identification, le recrutement et la formation, ainsi que des séminaires de sensibilisation. Par ailleurs, afin de favoriser un environnement toujours plus inclusif et accompagner le développement de ses collaborateurs L'Oréal évalue désormais au titre des compétences managériales la valorisation de la Diversité et Inclusion.

Enfin, la démarche proactive en matière de Diversité s'inscrit dans le cadre de la politique de L'Oréal en matière de Droits Humains publiée en 2017.

L'indice de Thomson Reuters est un classement unique en matière de Diversité et d'Inclusion. Il mesure avec transparence et objectivité la performance des entreprises vis-à-vis de facteurs liés à la mise en place d'environnements inclusifs.