L'Oreal : L’Oréal désigné l’entreprise la plus paritaire en Europe par Equileap

« La Diversité et l'Inclusion sont des valeurs profondément inscrites dans l'ADN de L'Oréal. Cette année encore, nos engagements de longue date en faveur de l'égalité professionnelle viennent d'être salués par Equileap. Même si nous sommes à l'avant-garde du combat pour la parité, et que nos actions sont reconnues, nous restons mobilisés parce que nous sommes convaincus que l'égalité hommes/femmes constitue un enjeu de performance et une source d'innovation », commente Jean-Claude Le Grand Directeur Général des Relations Humaines du Groupe L'Oréal.

Le classement Equileap est le seul classement intersectoriel international qui examine les données publiées de 3000 entreprises. Son objectif : permettre aux investisseurs d'identifier les entreprises en pointe sur le sujet de la parité, pour leur permettre ensuite de prendre des décisions d'investissement sur la base de ce critère extra-financier. En complément d'un classement international, Equileap produit cette année des classements par zone géographique. N°1 du classement en 2017, L'Oréal remporte en 2018 le Prix pour l'Europe.

Pionnier en matière d'égalité

L'Oréal est engagé au quotidien, partout dans le monde, en faveur de la promotion des femmes : égalité d'accès aux promotions et aux formations, réduction des écarts de salaire. L'Oréal a en effet été précurseur en faisant appel à l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques) dès 2007, pour procéder à une analyse de la rémunération annuelle des collaborateurs en France. Depuis 2018, le Groupe déploie cette approche au niveau international. L'entreprise se fait également auditer régulièrement pour obtenir les certifications GEEIS (Gender Equality European and International Standard) dans 23 pays et EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) dans 7 pays.

Le nombre d'entreprises ayant publié leurs données en matière de parité s'est accru en 2018. Alors que L'Oréal a pris cette année la deuxième place du classement international, Jean-Claude Le Grand souligne : « le fait que de plus en plus d'entreprises travaillent sur la parité nous permettra de progresser plus vite et de faire réellement bouger les lignes ». Car toutes les études convergent : l'égalité des chances et la parité dans les entreprises sont de puissants leviers de croissance, les entreprises mixtes étant 21% plus efficaces que les autres (source : McKinsey, 'Delivering through diversity', Janvier 2018).

Pour lire le communiqué de presse Equileap 2018 : https://equileap.org/press-releases-videos/