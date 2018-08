L'Oreal : L’Oréal et ModiFace lancent une collaboration de long terme avec Facebook dans la réalité augmentée

La première expérience sera lancée avec NYX Professional Makeup fin août 2018.



Parham Aarabi, PDG et fondateur de ModiFace, a déclaré : « Cette importante collaboration est très pertinente pour ModiFace puisqu'elle va permettre à nos expériences de réalité augmentée d'être présentes sur Facebook et d'être utilisées par des millions de consommateurs à travers le monde. C'est une excellente façon de découvrir les produits et les marques L'Oréal avec des expériences beauté très réalistes, stimulantes et significatives. »

Will Platt-Higgins, VP du Global Account Partnerships de Facebook, a déclaré : « Les utilisateurs attendent de nouvelles manières de tester des produits et services, et la plateforme de réalité augmentée de Facebook peut rendre cela possible aujourd'hui. En rendant la réalité augmentée accessible au grand public, L'Oréal et Modiface remodèlent l'expérience beauté et nous sommes ravis de voir cela naître sur Facebook. »

Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal, a ajouté : « Facebook et L'Oréal partagent la vision que la réalité augmentée devient clé pour la découverte et l'achat de produits et de marques. Nous sommes à ce moment magique où les technologies ont assez mûri et le goût du consommateur de les utiliser ne cesse de s'accroître. Nous nous réjouissons de ce nouveau pas dans notre longue collaboration avec Facebook. Un aspect fascinant de ce partenariat est qu'il nous permet de continuer d'innover l'expérience beauté des utilisateurs. Après avoir adapté notre approche créative et nos contenus à un monde où le mobile prime, il sera très intéressant de voir comment la réalité augmentée va changer la stratégie créative de notre industrie. »