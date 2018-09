L'Oreal : L’Oréal nommé Global Compact LEAD par les Nations Unies

Emmanuel LULIN, Premier Vice-président et Directeur Général de l'Éthique, a également été nommé SDG PIONEER par le Global Compact des Nations Unies dans la catégorie Advancing Business Ethics. C'est la première fois qu'un Directeur Général de l'Éthique reçoit cette distinction.

Ces deux distinctions ont été annoncées au Siège des Nations Unies à New York lors du Global Compact Leaders Summit 2018.

Lise KINGO, PDG et Directrice Générale du Global Compact des Nations Unies, a déclaré : « Les entreprises LEAD symbolisent le plus haut niveau d'engagement au sein du Global Compact des Nations Unies. Nous ne pourrons pas atteindre les Objectifs de Développement Durable et créer le monde que nous souhaitons si la communauté des entreprises responsables ne prend pas de mesures audacieuses. Il est primordial que des entreprises de toutes tailles, telles que celles reconnues à l'heure actuelle, améliorent leur performance, quelle que soit leur situation vis-à-vis du développement durable ».

Jean-Paul AGON, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : « Les collaborateurs L'Oréal du monde entier seront extrêmement fiers de ces distinctions exceptionnelles. Le changement vient à la fois d'un engagement à long terme de la direction générale et de l'implication quotidienne de chaque collaborateur. C'est ensemble que nous parviendrons à redoubler d'efforts en tant qu'entreprise citoyenne éthique. »

Le Global Compact des Nations Unies est un appel aux entreprises, pour les pousser à aligner leurs activités et leurs stratégies avec dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures pour soutenir les objectifs et enjeux de l'ONU exprimés dans les Objectifs de Développement Durable.

Chaque année, le Global Compact des Nations Unies honore un groupe de SDG Pioneers, des dirigeants d'entreprise du monde entier qui accomplissent un travail remarquable pour faire progresser les Objectifs de Développement Durable de l'ONU dans leur propre entreprise et inspirer d'autres à rejoindre le mouvement.

Ces deux distinctions soulignent l'engagement de L'Oréal envers le Global Compact des Nations Unies et la robustesse de ses programmes d'éthique et de RSE Sharing Beauty With All. Intégrité, Respect, Courage et Transparence : ces principes clés en matière d'éthique guident le développement de L'Oréal et contribuent à renforcer sa réputation. Ces principes fondent les politiques du Groupe en matière de conformité, d'innovation responsable, de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale et sociétale et de philanthropie. L'Oréal a pour ambition d'être une entreprise exemplaire au niveau mondial et intègre l'éthique au coeur de l'exercice de son métier.