L'Oreal : La Recherche L'Oréal apporte son expertise à la Station Spatiale Internationale

À propos du Riken

Le RIKEN est l'organisme de recherche fondamentale et appliquée le plus important et le plus diversifié du Japon. Il occupe une place prépondérante dans de nombreuses disciplines scientifiques.

Fondé en 1917, le RIKEN encourage depuis près d'un siècle les recherches pionnières et innovantes dans tous les domaines des sciences naturelles, allant de la biologie du développement aux neurosciences en passant par la physique quantique et les sciences informatiques.

Le RIKEN forme aujourd'hui un réseau de centres de recherche de renommée mondiale répartis sur tout le territoire japonais. Ses principaux campus, situés à Wako, Tsukuba, Yokohama, Kobe et Harima, sont équipés des toutes dernières installations, parmi les plus avancées au monde. Cet espace de recherche haute qualité et haute performance, allié à une stratégie d'innovation scientifique unique, basée sur une approche ascendante, a permis au RIKEN de créer et de cultiver un environnement propice à l'épanouissement de ses chercheurs.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille unique de 36 marques internationales, diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 26,9 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le commerce en ligne.

L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre

toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'informations : http://mediaroom.loreal.com/en/

