L'Oréal : La division grand public devrait encore accélérer en 2019-PDG

16 avril (Reuters) - L'ORÉAL:
* L'OREAL EST "TRES CONFIANT" DANS SA CAPACITE A POURSUIVRE
SA
CROISSANCE EN ASIE - PDG
* L'OREAL - LE MARCHE S'EST REDRESSE AU BRESIL, OU LE
GROUPE A
STABILISE LES VENTES DE SA DIVISION GRAND PUBLIC - PDG
* L'OREAL VOIT DE TRES BONS PREMIERS RESULTATS DU LANCEMENT
DE
GARNIER BIO EN EUROPE - PDG
* L'OREAL - LE BIO A CONTRIBUE AU REDRESSEMENT DE GARNIER
QUI A
PROGRESSE DE 5% AU T1 - PDG
* L'OREAL - LA DIVISION GRAND PUBLIC DEVRAIT ENCORE
ACCELERER AU
COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES - PDG
* L'OREAL - LES VENTES DE MAYBELLINE ONT ETE STABLES AU T1,
CELLES
DE NYX LEGEREMENT NEGATIVES - PDG
* L'OREAL - LE SEGMENT DU MAQUILLAGE VENDU DANS LA GRANDE
DIFFUSION CONNAIT UN RALENTISSEMENT IMPORTANT AU NIVEAU MONDIAL
- PDG
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(Rédaction de Paris)