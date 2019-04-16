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L'Oréal : La division grand public devrait encore accélérer en 2019-PDG

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16/04/2019 | 19:25

16 avril (Reuters) - L'ORÉAL:

* L'OREAL EST "TRES CONFIANT" DANS SA CAPACITE A POURSUIVRE SA CROISSANCE EN ASIE - PDG

* L'OREAL - LE MARCHE S'EST REDRESSE AU BRESIL, OU LE GROUPE A STABILISE LES VENTES DE SA DIVISION GRAND PUBLIC - PDG

* L'OREAL VOIT DE TRES BONS PREMIERS RESULTATS DU LANCEMENT DE GARNIER BIO EN EUROPE - PDG

* L'OREAL - LE BIO A CONTRIBUE AU REDRESSEMENT DE GARNIER QUI A PROGRESSE DE 5% AU T1 - PDG

* L'OREAL - LA DIVISION GRAND PUBLIC DEVRAIT ENCORE ACCELERER AU COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES - PDG

* L'OREAL - LES VENTES DE MAYBELLINE ONT ETE STABLES AU T1, CELLES DE NYX LEGEREMENT NEGATIVES - PDG

* L'OREAL - LE SEGMENT DU MAQUILLAGE VENDU DANS LA GRANDE DIFFUSION CONNAIT UN RALENTISSEMENT IMPORTANT AU NIVEAU MONDIAL - PDG Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2019 28 766 M
EBIT 2019 5 360 M
Résultat net 2019 4 290 M
Trésorerie 2019 4 423 M
Rendement 2019 1,74%
PER 2019 31,43
PER 2020 29,43
VE / CA 2019 4,49x
VE / CA 2020 4,21x
Capitalisation 134 Mrd
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Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division
Barbara Lavernos Executive Vice President-Operations
Christian Mulliez Chief Financial Officer & EVP-Administration
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