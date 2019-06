L'Oreal : Le futur de l'expérience client se dévoile au festival Cannes Lions

Les créatifs sur le tapis rouge

Après les stars du 7e art en mai, la Croisette accueille du 17 au 21 juin 2019 les grands noms des industries créatives, du marketing à la télévision dans le cadre du « Festival international de la créativité ». Créé en 1954 sur le modèle de la Mostra de Venise et du festival de Cannes, le Cannes Lions récompense les meilleures œuvres de l'année dans le champ de la création marketing. Ses trophées en forme de lion 'sont depuis soixante ans la référence mondiale de créativité et d'efficacité, tandis qu'au fil des années, le champ du festival s'est élargi de manière importante', résume Duncan Painter, le président du Festival.

Depuis les années 90, l'événement n'a cessé de se réinventer pour répondre à la diversification de l'écosystème pour devenir une vaste plateforme d'échanges et de réflexion. « Il offre à la communauté des grandes marques mondiales une vision claire des talents et des gens avec qui il faut travailler », poursuit Duncan Painter.

Quel est le programme ?

Le Cannes Lions, ce sont 300 conférences, séminaires, ateliers construits autour de dix grands thèmes d'actualité. Parmi les orateurs, Steve Stoute, fondateur et directeur général de l'agence Translation, racontera comment il a révolutionné la communication de Gucci en collaborant avec Dapper Dan, le tailleur légendaire des stars du hip hop. La créatrice de Grey's Anatomy et Scandal Shonda Rhimes expliquera comment dépasser les stéréotypes en matière de beauté, tandis que Tor Myhren, le vice-président du marketing et des communications d'Apple, reviendra sur l'exercice d'épure déployé par la marque à la pomme.

CLX : un espace de dialogue entre business et création

Mais la principale innovation 2019, c'est le sommet CLX pour « Connect, Learn, Experience ». Né d'un partenariat entre des sociétés de conseil en stratégie, MediaLink et Cannes Lions, il doit faciliter le dialogue entre les acteurs du marketing et de la communication et ceux issus du divertissement et des médias, pour une transformation en profondeur de l'expérience client. Le festival lance également deux nouveaux trophées : un dans le secteur du marketing sportif et un autre de la 'stratégie créative'.

L'Oréal sous le feu des projecteurs

Parmi les grandes voix attendues cette année, Lubomira Rochet, directrice générale en charge du digital de L'Oréal, présentera la transformation digitale initiée il y a dix ans. Elle montrera comment les nouveaux business models et l'esprit d'innovation a ainsi infusé dans tous les départements du Groupe, et a fortiori du côté du marketing, où une nouvelle approche « plus directe » a été engagée auprès des consommateurs.

Réalité virtuelle, intelligence artificielle, marketing de la voix… : L'Oréal investit massivement dans les nouvelles technologies pour proposer une expérience toujours plus fluide, innovante et personnalisée à ses clients. A ce titre, Camille Kroely, directrice de l'Open Innovation et des services numériques du Groupe présentera les innovations à venir en matière d'intelligence artificielle. Enfin, Stephan Garandet, directeur général marketing digital, viendra échanger autour des dernières campagnes digitales de L'Oréal avec un pool de créatifs, dans un Meet Up qui s'annonce très prometteur. Restez avec nous pendant que nous dévoilons l'avenir de la « Beauty Tech »!

Pour en découvrir plus sur notre présence aux Cannes Lions cette année, regardez en anglais notre vidéo de présentation.