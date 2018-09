L'Oreal : Le packaging durable, un engagement clé du Groupe L’Oréal

Pour un packaging vraiment durable

Depuis 2007, L'Oréal s'engage à concevoir des packagings responsables et durables. Pour cela, le Groupe prend en compte dès la conception du produit la règle « des 3R » : respecter l'environnement, réduire les ressources et remplacer les matériaux traditionnels, en privilégiant les matières recyclables et biodégradables.

SPOT, un outil unique d'évaluation de l'impact des produits cosmétiques

Les équipes de L'Oréal ont créé SPOT (pour Sustainable Product Optimisation Tool* ) : cet outil permet à la fois de mesurer tous les impacts environnementaux et sociaux d'un produit cosmétique et également, dans la phase de conception d'un produit, de simuler plusieurs options et d'identifier les pistes possibles d'amélioration. Et cela, sur la conception de l'emballage comme de la formule. Lancée en 2017, la crème Aqualia Thermal de Vichy en donne un bon exemple : 10 % de verre recyclé ont été intégrés dans le pot, tandis que la capsule a été allégée de 44 %.

Un packaging allégé ou rechargeable

Limiter au maximum les ressources nécessaires à la production de ses produits constitue en effet un autre levier d'optimisation des emballages activé par L'Oréal. Ainsi, les actions d'allègement des flacons ou des capsules ont permis d'économiser plus de 5 000 tonnes de matériaux entre 2008 et 2017. Autre stratégie mise en œuvre : la conception de packagings grand format ou rechargeables pour, là aussi, réduire la consommation de ressources.

Davantage de recyclé

« Aujourd'hui, nous utilisons jusqu'à 100 % de plastique recyclé pour certains de nos emballages » note Philippe Thuvien, Directeur Packaging & Développement du groupe L'Oréal, faisant notamment référence aux flacons des nouveaux shampoings des marques Redken, Kiehl's ou Pureology. Au total, l'intégration de plastique recyclé dans les packagings a augmenté de 33 % en 2017. À la pointe de la réflexion sur l'avenir de l'emballage durable, le Groupe s'est associé avec le spécialiste du conseil environnemental Quantis pour lancer l'initiative SPICE (pour Sustainable packaging initiative for cosmetics**) et contribuer à engager toute l'industrie vers un packaging plus responsable.

*Outil d'optimisation environnementale et sociale des produits.

**Initiative pour des packagings durables.

*Outil d'optimisation environnementale et sociale des produits.

**Initiative pour des packagings durables.