L'Oreal : Les jeunes leaders de L’Oréal prêts à réinventer le monde au sommet One Young World

Bienvenue au « Davos des Jeunes »

Le sommet One Young World réunit chaque année depuis 2010 les nouvelles générations de talents. L'ambition de ce rendez-vous, surnommé le 'Davos des Jeunes' : répondre aux grands enjeux internationaux, du réchauffement climatique aux inégalités hommes-femmes, ainsi que l'intégration des réfugiés.

Au total, près de 1 600 délégations de jeunes leaders, issus du monde de l'entreprise et des ONG, feront le déplacement pour assister aux conférences, échanger, brainstormer et imaginer un projet pertinent. Ces initiatives solidaires ont vocation à transformer les entreprises de l'intérieur, pour contribuer à une évolution plus vertueuse de l'économie mondiale. Ils pourront également s'inspirer de personnalités d'envergure : les années passées, Muhammad Yunus (prix Nobel de la paix), Jack Dorsey (fondateur de Twitter), Bill Clinton ou encore Kofi Annan sont déjà venus prendre la parole au sommet.

Faire bouger les lignes de l'intérieur

Cela fait sept ans que L'Oréal participe activement à ce sommet. Cette année encore, le Groupe enverra une délégation de 45 jeunes talents, choisis pour leur envie d'agir, de remettre en cause le statut quo, de s'imposer comme des acteurs du changement. Ils ont été recrutés dans toutes les branches de l'entreprise - Ressources Humaines, Ventes, Marketing, Digital, Recherche & Innovation, etc. - et s'engagent à porter des projets de transformation interne, et cela pour une durée d'au moins un an.

Lors des éditions précédentes, les délégations envoyées au sommet a mis en œuvre plusieurs initiatives humaines et solidaires. Le programme Interngration a ainsi permis à plusieurs étudiants réfugiés de bénéficier de stages de six mois au sein de L'Oréal. Vingt-et-un réfugiés originaires de Syrie, du Soudan, mais aussi de Côte d'Ivoire, d'Iran, d'Afghanistan, du Rwanda et du Tibet ont ainsi pu intégrer les services IT, communication, finance et chimie du Groupe.

Devenir des ambassadeurs du changement

Depuis 2012, le Groupe a déjà envoyé plus de 260 jeunes leaders, « avec un rôle décisif à jouer pour accélérer les efforts du Groupe en matière de développement durable », comme le souligne Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal et conseiller de l'édition 2011 de One Young World. Les responsabilités des délégués ne s'arrêtent d'ailleurs pas au bout de trois jours de rencontres.

À l'issue du sommet, ils deviennent officiellement « ambassadeurs » et s'engagent à poursuivre leurs efforts pour changer le monde. Preuve de l'importance de ce rendez-vous unique : depuis 2010, les actions des 9 000 ambassadeurs ont amélioré le quotidien de plus de 17 millions de personnes* à travers la planète.

Stay tuned !

> Suivez en direct les faits marquants du sommet à La Haye sur le fil Twitter du groupe L'Oréal et de One Young World.

> Retrouvez les moments forts de l'édition 2018 de One Young World, dès la fin du sommet, sur le site du groupe L'Oréal.

*Source : One Young World Digital Impact Report, 2017