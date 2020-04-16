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L'Oreal : Les ventes de l'Oréal pourraient progresser de 10% en Chine au T2-Jean-Paul Agon

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16/04/2020 | 18:49

16 avril (Reuters) - L'Oréal:

* LES VENTES DE L'ORÉAL EN CHINE SONT REPARTIES À LA HAUSSE EN MARS ET POURRAIENT Y PROGRESSER DE 5% À 10% EN AVRIL-PDG

* LES VENTES DE L'OREAL POURRAIENT PROGRESSER DE 10% EN CHINE CONTINENTALE AU T2-PDG

* L'ORÉAL VA REPOUSSER LA SORTIE DE CERTAINS COSMÉTIQUES QUI DEVAIENT ÊTRE DÉVOILÉS AU T2

* L'ORÉAL VA S'ATTAQUER AUX COÛTS ET POURRAIT AINSI REPOUSSER CERTAINES DÉPENSES COMME LA PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISIONS-PDG Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Jean-Philippe Lefief)

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EBIT 2019 5 504 M
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Trésorerie 2019 4 027 M
Rendement 2019 1,72%
PER 2019 32,9x
PER 2020 33,4x
VE / CA2019 4,50x
VE / CA2020 4,63x
Capitalisation 137 Mrd
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Ecart / Objectif Moyen -2,83%
Ecart / Objectif Bas -19,1%
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Nom Titre
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Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP
Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President
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Secteur et Concurrence
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