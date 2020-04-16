L'Oreal : Les ventes de l'Oréal pourraient progresser de 10% en Chine au T2-Jean-Paul Agon

16 avril (Reuters) - L'Oréal:
* LES VENTES DE L'ORÉAL EN CHINE SONT REPARTIES À LA HAUSSE
EN
MARS ET POURRAIENT Y PROGRESSER DE 5% À 10% EN AVRIL-PDG
* LES VENTES DE L'OREAL POURRAIENT PROGRESSER DE 10% EN
CHINE
CONTINENTALE AU T2-PDG
* L'ORÉAL VA REPOUSSER LA SORTIE DE CERTAINS COSMÉTIQUES QUI
DEVAIENT ÊTRE DÉVOILÉS AU T2
* L'ORÉAL VA S'ATTAQUER AUX COÛTS ET POURRAIT AINSI
REPOUSSER
CERTAINES DÉPENSES COMME LA PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISIONS-PDG
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(Reporting by Jean-Philippe Lefief)