L'Oreal : My Skin Track UV par La Roche-Posay, une révolution dans la protection solaire désormais accessible à tous

L'allié indispensable pour protéger sa peau

À peine les premiers rayons de l'été recommencent-ils à pointer que les doutes resurgissent… Quand faut-il se protéger ? Comment profiter des caresses du soleil sans risquer d'endommager son capital solaire ? Pour protéger sa peau, L'Oréal et La Roche Posay ont donc conçu My Skin Track UV. Un outilqui conjugue haute technologie et dermatologie de pointe.

Ce tout premier capteur portatif est capable d'informer son utilisateur sur son exposition quotidienne aux rayons UV, mais aussi à la pollution, aux pollens et à l'humidité. « Nos recherches révèlent depuis longtemps un besoin du consommateur de mieux comprendre son exposition personnelle aux UV », explique Guive Balooch, Global vice-president du L'Oréal Technology Incubator.

Un lancement mondial

Etats-Unis, cet outil pionnier est désormais disponible dans le monde entier. Après un premier lancement réussi aux

Développé

en collaboration avec le designer Yves Behar, il se présente sous la forme d'une très discrète capsule blanche et bleue, poids plume de 17 grammes pour un diamètre de 12 mm seulement. Résistant et esthétique, il se clipse en un clin d'œil sur les vêtements ou les accessoires, face tournée vers l'extérieur. My Skin Track UV est disponible au prix de 53€ en exclusivité sur apple.com et dans les Apple Stores participants. L'application est disponible gratuitement sur l'App store et Google Play.

Des conseils personnalisés pour tous

Exposé au même rayonnement que la peau de l'utilisateur, le capteur mesure en continu les UVA et UVB reçus pendant la journée. Les données récoltées sont lisibles à tout instant sur l'application My Skin Track UV, téléchargeable sur IPhone et Android. En croisant ces données avec quelques informations renseignées au préalable, comme la couleur ou la nature de peau, le programme est capable de délivrer des conseils personnalisés. Il suggère également à l'utilisateur les produits des gammes L'Oréal pertinents pour préserver son capital solaire.

Un usage simplifié

« Nous avons créé ce capteur pour qu'il s'intègre de façon très fluide à la vie et à la routine quotidiennede ceux qui l'utilisent, note Guive Balooch. Nous espérons que le lancement de cette technologie concrète aidera les gens à prendre des décisions éclairées concernant la protection de leur peau. »

La simplicité d'utilisation de My Skin Track UV est un atout majeur. Il fonctionne sans batterie et se recharge automatiquement lorsqu'il est exposé au soleil. De même, la synchronisation des données s'effectue par un simple contact entre la capsule et l'écran du smartphone, grâce à la technologie NFC.

De quoi réduire au maximum les désagréments habituels des appareils électroniques, poursuit Guive Balooch : « C'est vraiment révolutionnaire dans la façon de rendre un objet connecté portatif durable et facile à porter ! »