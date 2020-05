L'Oreal : Nomination au Comité Exécutif du Groupe L'Oréal

Nomination au Comité Exécutif du Groupe L'Oréal

Myriam Cohen-Welgryn rejoint L'Oréal en tant que

Présidente de la Division Cosmétique Active

Clichy, le 14 mai 2020 - Myriam Cohen-Welgryn rejoint le Groupe L'Oréal en tant que Présidente de la Division Cosmétique Active et intègre à ce titre le Comité Exécutif. Elle sera rattachée à Nicolas Hieronimus.

Myriam Cohen-Welgryn succède à Brigitte Liberman qui, après 34 années passées dans le Groupe dont 15 années en tant que Présidente de la Division Cosmétique Active, a souhaité prendre sa retraite à la fin de cette année.

De nationalité française et diplômée de l'ESSEC, Myriam Cohen-Welgryn commence sa carrière en 1989 chez Procter and Gamble en tant que chef de marque. Elle intègre PepsiCo en 1996 où elle occupe différents postes de Direction Marketing. Elle rejoint ensuite Danone à différents postes de Direction opérationnelle marché et de développement de marques, en France et à l'étranger, avant de devenir en 2009 Vice-Présidente Environnement, Directrice Générale Nature. À ce titre, elle été chargée de diriger la transformation environnementale du Groupe Danone, en plaçant l'impact environnemental au cœur des stratégies de l'entreprise et des marques. En 2012, Myriam Cohen- Welgryn rejoint le Groupe Mars en tant que Directrice Générale de Mars Petcare and Food France, un poste qu'elle occupe près de 4 ans. Plus récemment, Myriam Cohen-Welgryn était la Présidente régionale de Pet Nutrition Europe chez Mars.

La carrière de Myriam Cohen-Welgryn dans le secteur des produits de grande consommation lui confère une solide expérience dans les domaines du développement de marques, la gestion de portefeuille et la gestion opérationnelle d'unités commerciales au niveau de pays et de zones. Sa carrière, largement internationale, s'est déroulée dans quatre pays différents où elle a contribué à accélérer la croissance et la rentabilité des entreprises qu'elle a dirigées, tout en œuvrant à favoriser la qualité de vie au travail des salariés et le développement des femmes dans les entreprises.

Myriam Cohen-Welgryn est actuellement membre du conseil d'administration de LEAD, un réseau pour la promotion des femmes dans les grandes entreprises, et une auteure reconnue spécialisée dans l'engagement d'équipe, la croissance des entreprises et la diversité.

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : « Je tiens à chaleureusement remercier Brigitte Liberman et lui exprimer ma profonde gratitude pour son exceptionnelle contribution au développement du Groupe pendant toutes ces années. Ses talents de visionnaire, ses qualités humaines et son leadership ont permis à la Division Cosmétique Active d'atteindre les plus belles performances. Le seuil des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire a été dépassé en 2017 par la Division Cosmétique Active, qui enregistre aujourd'hui la croissance la plus rapide du Groupe et constitue désormais le premier groupe mondial de beauté médicale. Nous souhaitons le meilleur à Brigitte dans sa nouvelle vie. Nous avons le plaisir d'accueillir Myriam Cohen-Welgrynau sein du Comité Exécutif et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

Myriam Cohen-Welgryn travaillera aux côtés de Brigitte Liberman pour prendre progressivement le relai jusqu'à la fin de l'année, où elle deviendra pleinement en charge de la Division Cosmétique Active.