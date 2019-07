L'Oreal : Nominations au Comité Exécutif de L'Oréal

Nominations au Comité Exécutif de L'Oréal

Clichy, le 12 juillet 2019 - L'Oréal annonce plusieurs nominations au sein de son Comité Exécutif :

Alexandra PALT, Directrice Générale de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et Directrice Générale de la Fondation L'Oréal, et Vincent BOINAY, Directeur Général de L'Oréal Travel Retail, rejoignent le Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er septembre prochain ;

Fabrice MEGARBANE nommé Directeur Général de L'Oréal Chine, a rejoint le Comité Exécutif du Groupe depuis le 1er juillet.

*********

Alexandra PALT, Directrice Générale de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et Directrice Générale de la Fondation L'Oréal.

Juriste de formation, Alexandra PALT débute sa carrière en cabinet d'avocat, puis chez Amnesty International en Allemagne. En 2006, elle rejoint la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité en qualité de Directrice de la promotion de l'égalité. Elle crée ensuite une agence de conseil stratégique en RSE. Elle rejoint L'Oréal en 2012 en tant que Directrice Générale de la Responsabilité Sociétale et Environnementale, et lance le programme de développement durable Sharing Beauty With All. En plus de ses responsabilités, elle est nommée Directrice Générale de la Fondation L'Oréal en 2017.

La décision de positionner cette fonction stratégique au Comité Exécutif conforte l'ambition de L'Oréal d'être à la fois un leader économique et un leader environnemental, social et sociétal. Sous l'impulsion d'Alexandra Palt, L'Oréal est devenue l'une des entreprises les plus reconnues au monde en matière de développement durable.

Vincent BOINAY, Directeur Général de L'Oréal Travel Retail.

Vincent BOINAY rejoint L'Oréal Luxe en 1992 et occupe successivement plusieurs fonctions au Travel Retail. En 2000, il est nommé Directeur Développement International de Lancôme, puis en 2004 Directeur General de Biotherm / Cacharel en France. En 2007, il devient Vice-Président en charge de L'Oréal Luxe au Japon. En 2012, il est nommé Directeur Général International Retail de L'Oréal Luxe et met en place le programme mondial de « Retail Excellence». En 2014, il est nommé Directeur Général de L'Oréal Travel Retail.

Le Travel Retail constitue l'un des moteurs les plus dynamiques de l'activité de L'Oréal. L'explosion du nombre de voyageurs liée à l'essor des classes moyennes et à la démocratisation du voyage, combinée avec l'émergence ‐de véritables centres commerciaux dans les aéroports, les bateaux de croisière, ou les boutiques duty free en ville, font de ce circuit l'un des plus prometteurs pour l'industrie de la beauté.

Fabrice MEGARBANE, Directeur Général de L'Oréal Chine.

Fabrice MEGARBANE rejoint L'Oréal en 2000 à la Division des Produits Professionnels en France. En 2008, il est nommé Directeur Général de L'Oréal Liban. En 2011, il est promu Directeur de Zone Afrique Moyen-Orient pour les produits grand public. En 2015, il est nommé Directeur Général de L'Oréal Allemagne, et Directeur Général de L'Oréal Chine en 2019.

Fabrice Megarbane succède à Stéphane Rinderknech qui se verra confier de nouvelles et importantes responsabilités au sein du Groupe. Sous son leadership, L'Oréal Chine est devenue un levier essentiel de la croissance du Groupe.

