L'Oreal : Passion, émotion et compétition lors de la « L'Oréal World Cup »

Les 28 et 29 juin, 14 équipes nationales se sont affrontées pour accéder à la victoire dans deux disciplines : le volley et le football. Deux journées comme une parenthèse hors du temps pour les 300 collaborateurs qui y participent. Des rencontres, des rires, de la cohésion, et beaucoup d'émotion. Des collaborateurs du groupe témoignent.

« Ce que j'adore dans la coupe du monde L'Oréal, c'est d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens du monde entier, de m'amuser, de faire la fête... mais surtout de partager ma passion du sport avec d'autres personnes. Nous remercions L'Oréal Russie de nous avoir accueillis ici et d'avoir géré une telle organisation » a déclaré German, de l'équipe d'Espagne.

Un événement qui fédère autour de valeurs communes

Pour Rana, de l'équipe Moyen-Orient, l'événement est avant tout une histoire de partage, autour de valeurs communes : « Pour moi, c'est bien plus que du sport. C'est l'opportunité de rencontrer du monde, d'être en connexion avec le Groupe. Je peux parler au nom de mon équipe quand je dis que nous attendons ce moment toute l'année. C'est bien plus qu'une coupe du monde. C'est la « L'Oréal World Cup ». Et si vous lui demandez de décrire son équipe, elle répond : « Nous sommes des passionnés. Nous venons de partout. Notre équipe ne compte pas moins de sept nationalités différentes ! Mais nous partageons tous le même amour pour le jeu, pour L'Oréal, et pour le fait d'être là, tous ensemble. Nous aimons l'ambiance de cet événement. Ce sont des moments pleins d'émotion, où se mêlent passion et compétition. »

Vesna, de l'équipe Adria Balkan en est à sa septième participation au tournoi mondial : « je suis toujours aussi excitée d'y aller ». L'année prochaine, son pays accueillera la 16e édition de la compétition, qu'elle espère plus réussie que jamais : « nous espérons recevoir le plus grand nombre de participants jamais enregistré ».

A l'issue de ces journées, ce sont les équipes russe et italienne qui ont soulevé les trophées. Les autres sont quant à elles déjà prêtes à prendre leur revanche à Belgrade en 2020 !

