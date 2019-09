L'Oreal : Stéphane Rinderknech nommé Président et CEO de L'Oréal USA et Directeur Général Multi Divisions d...

Stéphane Rinderknech nommé

Président et CEO de L'Oréal USA et

Directeur Général Multi Divisions de l'Amérique du Nord

Clichy, le 4 septembre 2019 - Stéphane Rinderknech est nommé Président et CEO de L'Oréal USA et Directeur Général Multi Divisions de l'Amérique du Nord, membre du Comité Exécutif de L'Oréal. Il succède à Frédéric Rozé et lui reportera dans son rôle de Directeur Général Americas.

Stéphane Rinderknech a rejoint L'Oréal en 2001 aux États-Unis au sein du Travel Retail. Il a ensuite occupé plusieurs postes de dirigeant en Asie pour la Division Luxe au Japon et en Corée, avant de rejoindre la Chine en 2011. Il y a dirigé successivement la Division Luxe, puis la Division Grand Public de L'Oréal Chine, avant d'être nommé Directeur Général de L'Oréal Chine en 2016. Dans ce rôle, il a rejoint le Comité Exécutif de L'Oréal en février 2018.

Stéphane Rinderknech prendra ses fonctions à compter du 1er octobre 2019.

A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e- commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme

Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

