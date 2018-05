La marque coréenne de cosmétiques intègre le groupe L’Oréal.

Stylenanda fût créée en 2004 en Corée du Sud. La marque branchée n’en finit plus de conquérir les « millennials » (personnes nées dans les années 80 et 90).

L’Oréal réalise donc sa première acquisition en Corée du Sud. La fondatrice de la marque, Kim So-Hee, est persuadée de l’accélération du développement qui sera insufflée grâce à la puissance du géant français.

Aujourd’hui Stylenanda réalise 127 millions d’euros de chiffre d’affaires (en 2017) mais la marque va très probablement « exploser » en Chine, en Europe comme sa compatriote Amore Pacific avec sa gamme Sulwhasoo, et dans le reste du monde dont les Etats-Unis.

Autres preuves du succès grandissant des acteurs coréens de la cosmétique, Unilever a récemment racheté quant à lui le fabricant Carver Korea pour la somme rondelette de 2,2 milliards d’euros. De leur côté les géants Estée Lauder et LVMH placent leurs pions et prennent des participations minoritaires, respectivement dans Dr. Jart+ et STRT et Clio Cosmetics.

Nous n’avons malheureusement pas l’information du montant payé par L’Oréal pour l’acquisition de 100% de Nanda Co. Ltd., la société qui détient la marque Stylenanda.

Sylenanda rejoint donc les marques à forte notoriété du groupe français comme, outre L’Oréal Paris, Biotherm, Carita, Kiehl’s, Lancôme, Maybelline, Vichy, etc.

L’Oréal est coté à la Bourse de Paris. Le cours de l’action cotait 195,50 euros à la clôture d’hier mercredi 2 mai. Il est en augmentation de +5,79% sur 1 an et de +43,38% sur 5 ans. Probablement un bon point d’entrée… L’Oréal distribue aussi du dividende à ces actionnaires et est à ce titre une assez bonne valeur de rendement en plus d’une valeur de croissance (1,82%).