L'Oréal Suisse passe les commandes à Sophie Berrest

Genève (awp) - Sophie Berrest a été nommée directrice générale de L'Oréal Suisse et de sa division Luxe à partir du 1er septembre, a annoncé jeudi la filiale helvétique du géant français des cosmétiques. La nouvelle responsable, qui succède à Marc-André Heller, a notamment l'objectif d'accélérer dans le commerce en ligne.

Mme Berrest a rejoint L'Oréal il y a 21 ans en Allemagne, où elle a occupé plusieurs fonctions dans le marketing et le commerce au sein de la division L'Oréal Luxe. Elle a également été en charge de la zone Europe de l'ouest à Paris, dirigeant Lancôme de 2010 à 2012, et a ensuite été promue directrice générale de la division Luxe de L'Oréal au Canada.

La nouvelle responsable "a l'ambition d'accélérer en e-commerce et de permettre à la filiale suisse de continuer à gagner en agilité et en proximité", a affirmé le groupe dans un communiqué. Ce dernier a évoqué "un contexte difficile de transformation en profondeur des habitudes de consommation et des canaux de distribution".

Son prédécesseur Marc-André Heller a quant à lui été nommé directeur général de la division Luxe de L'Oréal Canada.

En Suisse, L'Oréal est basée à Vernier et emploie 420 personnes pour un chiffre d'affaires de 243 millions de francs suisses en 2017.

