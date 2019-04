L'Oreal : Votre mini guide pour obtenir le meilleur de VivaTech 2019

VivaTech a été nommé comme le « rendez-vous mondial des startups et des dirigeants pour célébrer l'innovation ». Cette année, du 16 au 18 mai, ce sera l'hôte de certains des esprits les plus brillants de ce monde et des innovations les plus impressionnantes. Avec plus de 100 000 visiteurs, 9 000 start-ups et 450 présentateurs, cette édition sera plus grande et spectaculaire qu'elle ne l'a jamais été. Il va sans dire que L'Oréal étant une entreprise qui s'est construite en transformant des idées ingénieuses en réalité, sera bien présente. Ainsi, que vous soyez intéressé par les dernières technologies, venu développer votre expertise ou regarder vers le futur, nous avons rassemblé un guide utile pour répondre à vos questions pratiques.

1. Où puis-je acheter mon billet?

Acheter son billet est très simple : il vous suffit de vous rendre sur le site internet de VivaTech. Vous y trouverez une large sélection d'options, du billet journalier au pass trois jours pour les professionnels, pour les start-ups, dirigeants et investisseurs, chacun avec des avantages différents.

2. Comment puis-je m'y rendre?

VivaTech se tient à Paris Expo Porte de Versailles, qui est un endroit très simple d'accès. En transports en commun, vous pouvez prendre la ligne de metro 12 ou les Tramway T2 ou T3a.

3. Où puis-je rester dormir?

L'évènement le plus excitant de la ville va amener de nombreux visiteurs, mais les organisateurs ont sécurisé un large choix d'accommodations de l'auberge de jeunesse à l'hôtel 5 étoiles, que vous pouvez réserver depuis le site de l'évènement. Rappelez-vous de réserver rapidement pour obtenir les meilleures offres. Pour en savoir plus, vous pouvez envoyer un e-mail à : vivatechnology@revolugo.comou appeler au +33 9 725 005 49. C'est un service gratuit de 9h à 19h UTC+1.

4. Quel est le thème de l'année?

VivaTech se met en avant comme l'évènement qui dévoile le futur, aujourd'hui. De ce fait, il semble naturel que cette année, ces 9 séquences recouvrent un large choix de thèmes.

La première scène mettra en avant certaines des plus grandes entreprises et des plus grands dirigeants, visionnaires et meneurs d'opinion.

CEO Forumregroupera les dirigeants les plus influents qui partageront leurs outils, méthodes et approches pour une diriger avec succès la transformation digitale. C'est là-bas, le 17 mai, que vous retrouverez Jean-Paul Agon et Lubomira Rochet de L'Oréal qui parleront du développement de l'industrie, des futures technologies et des projets excitants à venir pour le groupe. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'évènement, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez regarder le Live qui sera diffusé sur notre page Facebook.

Afric@Tech examinera les challenges et opportunités pour les entrepreneurs, investisseurs et start-ups en Afrique. Il y aura des présentations par pays et plus de 100 start-ups africaines à participer.

Future Techillustrera comment la technologie va changer le monde dans les 50 années à venir. Soyez prêt pour en apprendre de la nouvelle course dans l'espace aux voitures volantes en passant par les ordinateurs quantum, CRISPR et la biologie synthétique.

CMO Forumrassemblera les experts du marketing influents, les communicants, les dirigeants de plateformes et les agences pour discuter des moyens de faire du bruit et de se démarquer rapidement dans ce paysage de médias qui évolue rapidement.

Tech4Good analysera les nouvelles technologies qui peuvent être une force pour l'économie, la société et l'humanité.

Startup Lifeest dirigée vers la résolution de problèmes communs auxquels sont confrontés les jeunes entreprises.

Agree to Disagreese penchera sur les questions compliquées, comme se demander si les humains vont perdre le pouvoir face à l'Intelligence Artificielle ? L'opinion de l'audience sera requise.

United Tech of Europese concentrera sur la technologie en Europe pour voir comment celle-ci se classe en comparaison avec celles du monde entier, et qu'est-ce-qui est mis en place pour promouvoir les unicorns européennes.

5. Où puis-je retrouver L'Oréal?

Nous n'avons cessé d'innover depuis plus d'un siècle, et cette année n'est pas différente. Pour illustrer notre passion pour les personnes, nous avons créé un stand exceptionnel. Pour découvrir ce qui le rend si spécial, venez nous rendre visite sur place.

Notre but est simple : explorer comment les technologies transforment l'industrie de la beauté, et comment nous pouvons utiliser la technologie pour créer des produits toujours plus révolutionnaires. Si vous voulez voir comment nous allons le faire, assurez-vous de venir nous rendre visite. Nous avons hâte de vous voir là-bas !