L'Oréal : a souffert de la crise à Hong Kong mais a largement compensé ses ventes dans le reste de la Chine

PARIS, 29 octobre (Reuters) - L'Oréal SA:
* LE PDG DE L'OREAL DIT QUE LE MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ A
CRÛ
D'ENVIRON 5,5% AU T3, AU MÊME RYTHME QUE SUR LES TRIMESTRES
PRÉCÉDENTS
* L'OREAL: JEAN-PAUL AGON DÉCLARE QUE LA CROISSANCE DU
GROUPE DANS
LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE A ÉTÉ PRÈS DE DEUX FOIS SUPÉRIEURE À LA
CROISSANCE MOYENNE DE CE MARCHÉ RÉGIONAL
* L'OREAL: LA PERFORMANCE DE LA DIVISION GRAND PUBLIC RESTE
DÉCEVANTE, ELLE SOUS-PERFORME LE MARCHÉ AUX USA ET EST FAIBLE AU
BRÉSIL
* LE PDG DE L'OREAL N'ANTICIPE PAS DE RALENTISSEMENT EN
CHINE,
MÊME POUR LA DIVISION DES COSMÉTIQUES DE LUXE
* AGON: LE MARCHÉ À HONG KONG A VÉRITABLEMENT RALENTI, MAIS
L'ORÉAL A LARGEMENT COMPENSÉ SES VENTES DANS LE RESTE DE LA
CHINE
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(Sarah White
Henri-Pierre André pour le service français)