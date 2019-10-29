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L'Oréal : a souffert de la crise à Hong Kong mais a largement compensé ses ventes dans le reste de la Chine

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29/10/2019 | 18:54

PARIS, 29 octobre (Reuters) - L'Oréal SA:

* LE PDG DE L'OREAL DIT QUE LE MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ A CRÛ D'ENVIRON 5,5% AU T3, AU MÊME RYTHME QUE SUR LES TRIMESTRES PRÉCÉDENTS

* L'OREAL: JEAN-PAUL AGON DÉCLARE QUE LA CROISSANCE DU GROUPE DANS LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE A ÉTÉ PRÈS DE DEUX FOIS SUPÉRIEURE À LA CROISSANCE MOYENNE DE CE MARCHÉ RÉGIONAL

* L'OREAL: LA PERFORMANCE DE LA DIVISION GRAND PUBLIC RESTE DÉCEVANTE, ELLE SOUS-PERFORME LE MARCHÉ AUX USA ET EST FAIBLE AU BRÉSIL

* LE PDG DE L'OREAL N'ANTICIPE PAS DE RALENTISSEMENT EN CHINE, MÊME POUR LA DIVISION DES COSMÉTIQUES DE LUXE

* AGON: LE MARCHÉ À HONG KONG A VÉRITABLEMENT RALENTI, MAIS L'ORÉAL A LARGEMENT COMPENSÉ SES VENTES DANS LE RESTE DE LA CHINE Pour plus de détails, cliquez sur (Sarah White Henri-Pierre André pour le service français)

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CA 2019 29 461 M
EBIT 2019 5 479 M
Résultat net 2019 4 173 M
Trésorerie 2019 3 771 M
Rendement 2019 1,73%
PER 2019 32,2x
PER 2020 29,3x
VE / CA2019 4,51x
VE / CA2020 4,21x
Capitalisation 137 Mrd
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Ecart / Objectif Haut 14,8%
Ecart / Objectif Moyen 0,54%
Ecart / Objectif Bas -20,6%
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Dirigeants
Nom Titre
Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer
Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division
Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP
Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President
Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
L'ORÉAL20.92%150 633
KAO CORPORATION5.70%36 839
SHISEIDO COMPANY, LIMITED30.45%31 552
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COTY INC.79.73%8 893
AMOREPACIFIC CORP--.--%8 453
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