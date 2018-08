L'Oréal : acquiert l'allemand Logocos Kosmetik, pionnier des cosmétiques naturels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé mercredi avoir acquis, pour un montant non précisé, la société allemande Logocos Naturkosmetik, qui produit et commercialise des cosmétiques "naturels" via des marques telles que Logona et Sante.

Fondé en 1978 et basé à Hannovre, Logocos Naturkosmetik emploie 340 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros à l'échelon européen.

"Logocos apporte à la division deux marques naturelles authentiques et certifiées, ainsi que son expertise unique de pionnier mondialement reconnu du marché des cosmétiques bio", a souligné Alexis Perakis-Valat, directeur général des produits grands publics chez L'Oréal. L'acquisition renforce la position de la division "sur une des tendances émergentes fortes sur le marché de la beauté aujourd'hui", a-t-il ajouté.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire