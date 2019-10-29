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L'ORÉAL

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L'Oréal : annonce un CA à 21,99 mds d'euros sur neuf mois, en hausse de 7,5% à données comparables

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29/10/2019 | 18:08

PARIS, 29 octobre (Reuters) - L'Oréal SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES SUR NEUF MOIS À 21,99 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 7,5 % À DONNÉES COMPARABLES

* FORTE CROISSANCE DES DIVISIONS L'ORÉAL LUXE ET COSMÉTIQUE ACTIVE

* POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DES PRINCIPAUX MOTEURS DE CROISSANCE : ASIE PACIFIQUE, SOIN DE LA PEAU, TRAVEL RETAIL ET E-COMMERCE

* L'OREAL SE DIT CONFIANT QUANT À LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ COSMÉTIQUE, MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT VOLATIL ET CONTRASTÉ, AINSI QUE SUR SA CAPACITÉ À LE SURPERFORMER

* LE GROUPE A RACHETÉ TROIS MILLIONS D'ACTIONS ENTRE LE 28 AOÛT ET LE 7 OCTOBRE 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Henri-Pierre André)

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CA 2019 29 461 M
EBIT 2019 5 479 M
Résultat net 2019 4 173 M
Trésorerie 2019 3 771 M
Rendement 2019 1,73%
PER 2019 32,2x
PER 2020 29,3x
VE / CA2019 4,48x
VE / CA2020 4,18x
Capitalisation 136 Mrd
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Ecart / Objectif Haut 14,8%
Ecart / Objectif Moyen 0,54%
Ecart / Objectif Bas -20,6%
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Dirigeants
Nom Titre
Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer
Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division
Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP
Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President
Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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KAO CORPORATION5.70%36 839
SHISEIDO COMPANY, LIMITED30.45%31 552
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COTY INC.79.73%8 893
AMOREPACIFIC CORP--.--%8 453
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