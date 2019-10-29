L'Oréal : annonce un CA à 21,99 mds d'euros sur neuf mois, en hausse de 7,5% à données comparables

PARIS, 29 octobre (Reuters) - L'Oréal SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES SUR NEUF MOIS À 21,99 MILLIARDS
D'EUROS, EN
HAUSSE DE 7,5 % À DONNÉES COMPARABLES
* FORTE CROISSANCE DES DIVISIONS L'ORÉAL LUXE ET COSMÉTIQUE
ACTIVE
* POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DES PRINCIPAUX MOTEURS DE
CROISSANCE :
ASIE PACIFIQUE, SOIN DE LA PEAU, TRAVEL RETAIL ET E-COMMERCE
* L'OREAL SE DIT CONFIANT QUANT À LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ
COSMÉTIQUE, MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT VOLATIL ET CONTRASTÉ, AINSI
QUE SUR SA CAPACITÉ À LE SURPERFORMER
* LE GROUPE A RACHETÉ TROIS MILLIONS D'ACTIONS ENTRE LE 28
AOÛT ET
LE 7 OCTOBRE 2019
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(Henri-Pierre André)