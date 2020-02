L'Oréal: bénéfice 2019 en baisse, freiné par des dépréciations d'actifs

Données financières (EUR) CA 2020 31 549 M EBIT 2020 5 985 M Résultat net 2020 4 675 M Trésorerie 2020 4 769 M Rendement 2020 1,76% PER 2020 31,3x PER 2021 29,3x VE / CA2020 4,50x VE / CA2021 4,20x Capitalisation 147 Mrd Graphique L'ORÉAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique L'ORÉAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 256,62 € Dernier Cours de Cloture 263,10 € Ecart / Objectif Haut 16,0% Ecart / Objectif Moyen -2,46% Ecart / Objectif Bas -26,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) L'ORÉAL -0.34% 159 814 KAO CORPORATION -3.31% 38 654 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -8.64% 25 896 NATURA &CO HOLDING S.A. 26.09% 13 639 AMOREPACIFIC CORP --.--% 10 206 KOSÉ CORPORATION -9.06% 7 953