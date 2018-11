L'Oréal : changements au sein de son Comité Exécutif

19/11/2018 | 18:34

Le Groupe annonce des changements importants au sein de son Comité Exécutif.



Christophe Babule est nommé Directeur Général Administration et Finance de L'Oréal et membre du Comité Exécutif à compter de mi-février 2019. Il sera rattaché à Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général.



Il succède à Christian Mulliez qui après dix-sept années passées comme Vice-Président de L'Oréal, Directeur Général Administration et Finance et trente-six années dans le Groupe, a souhaité prendre du recul par rapport à son activité professionnelle pour des raisons personnelles.



Cyril Chapuy est nommé Directeur Général de L'Oréal Luxe et membre du Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er janvier 2019. Il succède à Nicolas Hieronimus qui avait été nommé Directeur Général Adjoint en charge des Divisions le 20 avril 2017. Cyril Chapuy sera rattaché à Nicolas Hieronimus.



