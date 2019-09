L'Oréal : dans le rouge, l'avis d'un analyste

23/09/2019 | 13:53

Le titre est en baisse aujourd'hui (-0,6%) après l'annonce d'un accord avec l'administration fiscale française. Cet accord concerne un montant de 320 ME à payer - qui est la contrepartie de la fin des ' discussions constructives avec l'administration ' indique le groupe. Ce montant sera classé en exceptionnel sur l'exercice 2019.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de 223 E.



Oddo précise que cet accord permet de résoudre un différend sur la base imposable de ses filiales Lancôme Parfums et Beauté, Cosmétique Active International et Prestige et Collections International, concernant principalement l'impôt sur les sociétés des années 2014 à 2018 et ceci sans pénalités.



' Bien que les investisseurs se fondent sur l'avenir, la valorisation du titre L'Oréal bénéficie en grande partie d'un track record qui conforte le degré de confiance des investisseurs. Une petite sanction a posteriori serait donc justifiable ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe précise qu'il n'y aura pas d'impact récurrent significatif sur le futur. Le terme significatif laisse penser qu'il y a un impact ; nous estimons qu'il pourrait aller jusqu'à 1.5% sur le BPA dilué courant des exercices futurs en nous basant sur le taux d'IS retraité ex-post sur 2018 ' rajoute Oddo.



