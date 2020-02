L'Oréal : dépasse les attentes au 4e trimestre, l'impact du coronavirus sera temporaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal a publié jeudi des résultats en nette hausse au titre de l'année 2019, notamment au quatrième trimestre où son activité a encore accéléré, mais s'attend à voir sa croissance "momentanément" freinée en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine.

Le propriétaire des marques Lancôme, L'Oréal Paris, Garnier ou encore Maybelline a bénéficié en 2019 d'un marché mondial de la beauté "dynamique", porté par une forte demande en Asie notamment pour les soins de la peau et les produits de luxe.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net du groupe a atteint 4,35 milliards, en hausse de 9,3% sur un an. Son résultat d'exploitation a progressé de 12,7%, à 5,54 milliards d'euros, faisant ressortir une marge "record" de 18,6%.

Le chiffre d'affaires s'est hissé à 29,87 milliards d'euros, contre 26,9 milliards d'euros en 2018, soit une progression de 10,9% en données publiées et de 8% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 4,35 milliards d'euros en 2019, sur un résultat d'exploitation de 5,50 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires de 29,71 milliards d'euros.

Au quatrième trimestre, les ventes de L'Oréal sont ressorties en hausse de 9,6% à taux de change et périmètre constants, à 7,88 milliards d'euros. Cette croissance organique marque une nouvelle accélération par rapport au troisième trimestre, où elle avait déjà atteint un niveau qualifié de record de 7,8%.

La croissance a été tirée au quatrième trimestre par L'Oréal Luxe (+15,1% en données comparables ) et par la Cosmétique Active (+20,9%). La division Produits Grand Public a également accéléré à 4,4% de même que les Produits Professionnels (+3,9%).

Par zone géographique, les ventes en Asie-Pacifique, le premier marché du groupe, ont enregistré une croissance de 30,5% en données comparables. L'Europe confirmé son dynamisme, avec une croissance des ventes de 2,3%. Les ventes en Amérique du Nord ont en revanche baissé de 2% en raison des difficultés persistantes du marché du maquillage.

Pour l'exercice en cours, L'Oréal s'est dit confiant dans sa capacité à faire croître ses résultats en dépit des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus en Chine.

Cette crise sanitaire "impactera momentanément le marché de la beauté dans la région et par conséquent nos affaires en Chine et au Travel Retail Asie, même s'il est encore trop tôt pour l'évaluer. Notre expérience de situations similaires que nous avons vécues dans le passé (SRAS, MERS, etc.), montre que, après une période de turbulence, la consommation repart plus fortement qu'avant", a commenté Jean-Paul Agon, le président directeur général de L'Oréal, cité dans un communiqué.

Par conséquent, "à ce stade et en considérant que cette épidémie se déroule comme les précédentes, nous sommes confiants en notre capacité à surperformer, cette année encore, le marché de la beauté et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a-t-il ajouté.

Le groupe proposera lors de la prochaine assemblée générale un dividende de 4,25 euros par action, en hausse de 10,4%.

