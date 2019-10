L'Oréal et Albéa annoncent le développement d'une innovation de rupture pour les packagings cosmétiques : la création de tubes à base de carton

Clichy, 3 octobre 2019 -Dans le cadre d'un partenariat autour de l'innovation packaging responsable, L'Oréal et Albéa annoncent le développement d'une innovation de rupture pour les packagings cosmétiques. Il s'agit de concevoir le premier tube cosmétique à base de carton, remplaçant ainsi la majorité du plastique par un matériau bio-sourcé et certifié de type papier.

Cette innovation constituera une solution alternative à certaines gammes de packagings cosmétiques. Le bénéfice environnemental sera évalué avec des Analyses du Cycle de Vie multicritères.

Ce partenariat témoigne des ambitions de L'Oréal et d'Albéa en matière de responsabilité, et de leur engagement auprès du New Plastics Economy Global Commitment de la Fondation Ellen McArthur. De plus, ce projet illustre concrètement que la collaboration entre experts de l'industrie est essentielle pour développer des innovations de rupture. L'objectif est de finaliser cette nouvelle solution technologique rapidement pour des premières fabrications dès 2020.

Philippe THUVIEN, Directeur Packaging et Développement de L'Oréal, précise : « Depuis 2007, nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration de l'empreinte environnementale de nos packagings. Aujourd'hui, nous franchissons un pas de plus avec cette nouvelle technologie à base de papier certifié. En intégrant très en amont Albéa pour co-construire cette solution de rupture, nous nous mettons en position de créer un nouveau modèle de tubes en carton pour nos produits cosmétiques. Notre ambition est de mettre sur le marché au deuxième semestre 2020 les premiers produits pour le soin de la peau. L'Oréal s'est engagé à ce que 100% de ses produits aient un profil environnemental ou social amélioré d'ici à fin 2020. Cette solution alternative fait partie intégrante de la stratégie packaging du Groupe. »

Gilles SWYNGEDAUW, Directeur RSE, Innovation et Marketing d'Albéa, ajoute :

« L'engagement d'Albéa en matière de responsabilité d'entreprise remonte à plus de 15 ans, et nous disposons d'une large gamme de packagings toujours plus respectueux de l'environnement. Mais l'enjeu est aujourd'hui d'accélérer le développement de solutions responsables innovantes, d'oser casser les codes, de viser la rupture. C'est en collaborant avec nos clients et partenaires que nous pouvons inventer les packagings sûrs, circulaires et de moindre impact environnemental que le marché réclame. Ce partenariat d'innovation avec L'Oréal illustre à la fois cette ambition et cette conviction. »

