L'Oréal lance MYT : "Make Your Technology" son premier incubateur de Tech 4.0

L'Oréal développe depuis de nombreuses années des partenariats avec des incubateurs externes de start-ups pour encourager l'innovation technologique. Le MYT a pour vocation de créer cette même démarche d'incubation en interne, pour identifier, développer et implémenter des idées grâce aux nouvelles technologies 4.0 et aux méthodes agiles (idéation - incubation - accélération).





Installé à Aulnay-sous-Bois, ce nouvel incubateur de 800 m2 a été mis en place pour les équipes Industrie et Supply Chain de la région EMEA (Europe - Moyen Orient - Afrique) afin de favoriser la coopération entre les employés, les experts et les universités. Cet espace collaboratif est équipé de technologies de pointe (robots, imprimantes 3D, technologie numérique, réalité virtuelle et augmentée) pour répondre aux différents besoins des participants.





L'objectif du MYT ? Permettre aux équipes de créer, prototyper et transformer leurs idées en réalisations concrètes, pour un déploiement international.





Pour cette première édition, 14 projets sur 160 ont été sélectionnés pour rejoindre l'aventure rassemblant ainsi dans un même espace 5 nationalités et 12 sites L'Oréal !

La Sté L'Oréal SA a publié ce contenu, le 06 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le06 juin 2019 15:45:04 UTC. Document originalhttps://www.loreal.fr/media/news/2019/june/l'oréal-lance-myt---"make-your-technology"-son-premier-incubateur-de-tech-4,-d-,0 Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/8C3967BD00AE7D13DF167ADF4F66EBC5F75D3997