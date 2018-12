L'Oréal : lance un fonds de capital-investissement

05/12/2018 | 18:30

L'Oréal annonce le lancement de BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, un fonds de capital-investissement.



Ce fond est destiné à prendre des participations minoritaires dans des start-ups innovantes à fort potentiel de croissance. Il vise à investir dans des nouveaux modèles marketing, R&I, digital, distribution, communication, supply et packaging.



Le lancement de ce fonds vient renforcer la stratégie d'Open Innovation de L'Oréal qui consiste à connecter étroitement le Groupe à un écosystème mondial de start-ups composé notamment des partenariats avec Founders Factory, Partech International Ventures, Station F et Raise Ventures.



Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : ' La création de notre propre fonds de capital-investissement est une étape logique qui complète nos partenariats existants avec des fonds d'investissement et des incubateurs. Grâce à ce nouveau fonds, L'Oréal continuera à investir dans des concepts de beauté prometteurs à un stade précoce de leur développement. '



