L'Oréal : nouveau 'directeur général Finances' en vue

20/11/2018 | 09:22

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé hier soir deux nominations au sein de son comité exécutif.



D'une part, Christophe Babule, qui fait partie du groupe depuis 1988, va devenir directeur général Administration et finance et membre du 'comex', en remplacement de Christian Mulliez qui occupait ce poste tout en étant, depuis dix sept ans, vice-président du groupe. M. Babule sera rattaché au PDG Jean-Paul Agon.



M Mulliez 'a souhaité prendre du recul par rapport à son activité professionnelle pour des raisons personnelles', indique le groupe.



Pratiquement, une phase de transition durant laquelle M. Mulliez accompagnera M. Babule jusqu'à son départ de L'Oréal sera organisée jusqu'à fin avril 2019. M. Mulliez 'transférera ses responsabilités opérationnelles après la réunion des analystes financiers de février 2019.'



D'autre part, le groupe annonce aussi la nomination de Cyril Chapuy en tant que directeur général de L'Oréal Luxe et membre du 'comex' en date du 1er janvier 2019. Il prend à ce poste la suite de Nicolas Hieronimus, directeur général adjoint en charges des divisions, et sera rattaché à ce dernier.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.