L'Oréal : nouveau président et CEO de L'Oréal USA

05/09/2019 | 10:22

L'Oréal a fait part de la nomination de Stéphane Rinderknech comme président et CEO de L'Oréal USA et directeur général multi divisions de l'Amérique du Nord, membre du comité exécutif de L'Oréal. Il prendra ses fonctions à compter du 1er octobre.



Il succédera à Frédéric Rozé et lui reportera dans son rôle de directeur général Americas. Stéphane Rinderknech a rejoint L'Oréal en 2001 et a occupé plusieurs postes de dirigeant en Asie, dont celui de directeur général de L'Oréal Chine à partir de 2016.



