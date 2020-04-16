Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  L'Oréal    OR   FR0000120321

L'ORÉAL

(OR)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

L'Oréal : prendra sa décision sur le dividende en mai-PDG

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
16/04/2020 | 19:26

16 avril (Reuters) - Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal , a déclaré jeudi que :

* LE CONSEIL VA SE RÉUNIR EN MAI POUR ARRETER SA POSITION EN MATIERE DE POLITIQUE DE DIVIDENDE-PDG

* LE MARCHÉ GLOBAL DES COSMÉTIQUES S'EST CONTRACTÉ DE 8% AU T1 SELON LES ESTIMATIONS DU GROUPE, CETTE TENDANCE DEVRAIT S'ACCENTUER AU T2

* LE MARCHÉ DU MAQUILLAGE RESTE DIFFICILE, MAIS LES VENTES DE TEINTURES POUR LES CHEVEUX SONT EN FORTE HAUSSE

* LES VENTES DE E-COMMERCE EN CHINE ONT PROGRESSÉ DE 67% AU T1 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur L'ORÉAL
20:26Les marchés tous prudents face à des statistiques américaines en berne
AW
19:52L'ORÉAL : a vu ses ventes reculer de 4,8% au T1 mais constate un rebond en Chine
DJ
19:27L'ORÉAL : table sur une reprise des ventes de cosmétiques, signes positifs en Ch..
RE
19:26L'ORÉAL : prendra sa décision sur le dividende en mai-PDG
RE
19:00L'ORÉAL : recul de 4% des ventes au T1, pénalisées par le Covid-19
AW
18:49L'OREAL : Les ventes de l'Oréal pourraient progresser de 10% en Chine au T2-Jean..
RE
18:44RÉMY COINTREAU : coupe son dividende, baisse des rémunérations des dirigeants
RE
18:43RÉMY COINTREAU : coupe son dividende, baisse des rémunérations des dirigeants
RE
18:32JEAN-PAUL AGON : L'Oréal a vu ses ventes reculer de 4,8% au premier trimestre, p..
DJ
18:22L'OREAL : L'OREAL limite les dégâts au premier trimestre, la Chine en hausse
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur L'ORÉAL
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2019 29 608 M
EBIT 2019 5 504 M
Résultat net 2019 4 185 M
Trésorerie 2019 4 027 M
Rendement 2019 1,72%
PER 2019 32,9x
PER 2020 33,4x
VE / CA2019 4,48x
VE / CA2020 4,60x
Capitalisation 137 Mrd
Graphique L'ORÉAL
Durée : Période :
L'Oréal : Graphique analyse technique L'Oréal | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique L'ORÉAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 26
Objectif de cours Moyen 238,94  €
Dernier Cours de Cloture 245,90  €
Ecart / Objectif Haut 13,5%
Ecart / Objectif Moyen -2,83%
Ecart / Objectif Bas -19,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer
Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division
Barbara Lavernos Chief Operating & Technology Officer & EVP
Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President
Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
L'ORÉAL-6.86%149 737
KAO CORPORATION2.10%40 280
SHISEIDO COMPANY, LIMITED1.25%24 939
AMOREPACIFIC CORPORATION-1.15%8 679
KOSÉ CORPORATION0.71%7 485
NATURA &CO HOLDING S.A.10.23%7 174
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group