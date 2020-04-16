L'Oréal : prendra sa décision sur le dividende en mai-PDG

16 avril (Reuters) - Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal
, a déclaré jeudi que :
* LE CONSEIL VA SE RÉUNIR EN MAI POUR ARRETER SA POSITION EN
MATIERE DE POLITIQUE DE DIVIDENDE-PDG
* LE MARCHÉ GLOBAL DES COSMÉTIQUES S'EST CONTRACTÉ DE 8% AU
T1
SELON LES ESTIMATIONS DU GROUPE, CETTE TENDANCE DEVRAIT
S'ACCENTUER AU T2
* LE MARCHÉ DU MAQUILLAGE RESTE DIFFICILE, MAIS LES VENTES
DE
TEINTURES POUR LES CHEVEUX SONT EN FORTE HAUSSE
* LES VENTES DE E-COMMERCE EN CHINE ONT PROGRESSÉ DE 67% AU
T1
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)