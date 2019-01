L'Oréal : présente 'My Skin Track pH' au CES 2019

07/01/2019 | 18:43

L'Oréal a présenté aujourd'hui un prototype de la toute dernière innovation de son Tech Incubateur, lors du Consumer Electronics Show 2019.



' My Skin Track pH by La Roche-Posay est le premier capteur portable accompagné d'une application dédiée capable de mesurer facilement les variations du pH de la peau et de proposer des associations de produits personnalisées ' indique le groupe.



My Skin Track pH a reçu le Prix de l'Innovation CES 2019 dans la catégorie ' Wearable Technology Products '.



' Les communautés scientifiques et médicales connaissent depuis longtemps le lien entre les niveaux du pH cutané associées aux problèmes de peau auxquels sont confrontés des millions de personnes au quotidien ', explique Guive Balooch, Directeur du Tech Incubateur de L'Oréal Recherche et Innovation.



' Notre objectif est d'utiliser cette technologie de pointe pour offrir aux consommateurs des données pertinentes sur l'état de leur peau, afin qu'ils puissent trouver les produits les plus adaptés à leurs besoins individuels '.



